Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Іщенко підтвердив своє звільнення з посади керівника академії Динамо

Олег Дідух — 14 травня 2026, 17:50
Іщенко підтвердив своє звільнення з посади керівника академії Динамо
Олександр Іщенко
ФК Динамо Київ

Керівник академії Динамо Київ Олександр Іщенко прокоментував інформацію про те, що незабаром його буде звільнено з цієї посади.

Слова Іщенка наводить Український футбол.

"Пропоную все ж дочекатися офіційного рішення, хоча я знаю, що воно прийняте. Очолити має молодий фахівець. Рішення вважаю обґрунтованим, адже рано чи пізно треба робити перезавантаження будь-якого колективу та команди. Напевно, треба змінити вектор. Свіжі думки, свіжі погляди, образно кажучи, нові тенденції.

Тому я нормально ставлюся до цього. Пишаюся, що стільки років відпрацював у цьому клубі. Вважаю, що футбольна школа зробила свій непоганий внесок, що сьогодні ми маємо багато вихованців, які грають в основній команді та за кордоном", – заявив функціонер.

Повідомлялося про те, що Іщенка на чолі академії Динамо замінить спортивний директор Ужгорода Сергій Білан. Свою посаду Олександр обіймав з 2011 року.

Напередодні Динамо у 28 турі УПЛ обіграло Колос 2:1.

Динамо Київ Олександр Іщенко

Олександр Іщенко

УАФ розпочала розслідування щодо скандального матчу Шахтаря та Динамо
Йдемо за ріг, я тебе тут покладу з одного удару: директор академії Динамо розкрив деталі конфлікту з Бєліком
Тренер молодіжної команди Шахтаря вдарив 70-річного керівника дитячо-юнацької школи Динамо — джерело

Останні новини