Іщенко підтвердив своє звільнення з посади керівника академії Динамо

Керівник академії Динамо Київ Олександр Іщенко прокоментував інформацію про те, що незабаром його буде звільнено з цієї посади.

Слова Іщенка наводить Український футбол.

"Пропоную все ж дочекатися офіційного рішення, хоча я знаю, що воно прийняте. Очолити має молодий фахівець. Рішення вважаю обґрунтованим, адже рано чи пізно треба робити перезавантаження будь-якого колективу та команди. Напевно, треба змінити вектор. Свіжі думки, свіжі погляди, образно кажучи, нові тенденції.

Тому я нормально ставлюся до цього. Пишаюся, що стільки років відпрацював у цьому клубі. Вважаю, що футбольна школа зробила свій непоганий внесок, що сьогодні ми маємо багато вихованців, які грають в основній команді та за кордоном", – заявив функціонер.