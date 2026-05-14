Гравець Динамо потрапив до рейтингу найкращих молодих захисників світу за цікавим показником

Гравець Динамо Тарас Михавко опинився серед найкращих у рейтингу серед центральних захисників віком до 23 років за відсотком виграних верхових єдиноборств у власній третині поля.

Відповідний топ оприлюднив Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES Football Observatory).

Показник захисник киян склав 81.3% виграних верхових дуелей поблизу власних воріт, що дозволило йому посісти 4-те місце.

У поточному сезоні Михавко провів 37 матчів за Динамо у всіх турнірах, забивши 5 голів. Transfermarkt оцінює вартість 20-річного центрбека у 9 млн євро.

