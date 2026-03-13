Це не магія, а постійна праця над собою: Пономаренко – про свою гольову серію та розмови про виклик до збірної України

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував свою результативність та можливий виклик до збірної України після переможного матчу 20-го туру УПЛ проти Оболоні.

Його слова передає пресслужба клубу.

20-річний форвард зазначив, що його гольова серія є результатом постійної роботи над собою та підтримки команди.

"Це не магія, а постійна праця над собою. Завдяки команді, завдяки вірі тренерів та всіх, хто поруч. Можливо, зараз на полі доля віддячує мені за те, через що я пройшов".

Цікаво, що нападник забиває у шостому матчі Української Прем'єр-ліги поспіль: він відзначився по одному м'ячу у воротах Кудрівки, Вереса, Руха та Оболоні, а також оформив дублі у поєдинках проти Епіцентра та Полісся.

Коментуючи гру, Пономаренко пояснив, що суперник захищався великими силами, залишаючи мало простору попереду, проте кияни змогли реалізувати свої моменти.

"Завжди проти таких команд важче грати, тому що вони позаду "закриваються", грають у п'ять захисників, мало простору попереду. Якби був простір, справді було б легше. Але добре, що після голу ми не здалися, розуміли, що нам треба робити, забили два голи – та виграли цю гру".

Щодо розмов про ймовірний виклик до національної команди, Матвій наголосив, що абстрагується від чуток і зосереджується на допомозі клубу.

"Я абстрагуюся від цього всього, адже моєю задачею є виходити на кожну гру та допомагати команді здобувати перемоги. Тому жодних інших думок у мене немає, окрім тієї гри, яка відбувається в цей момент".

У поточному сезоні УПЛ гравець провів 13 поєдинків, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Загалом на рахунку центрального нападника 9 забитих м'ячів у 22 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, Динамо перемогло Оболонь з рахунком 2:1 завдяки результативним ударам Андрія Ярмоленка, який забив свій 118-й гол в українському чемпіонаті, посівши третє місце у списку найкращих бомбардирів в історії турніру, та Матвія Пономаренка.