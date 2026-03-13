Динамо підтримало людей із синдромом Дауна, зігравши матч УПЛ в особливих футболках

Футболісти Динамо Київ з'явилися на матчі проти Оболоні у межах УПЛ у незвичних футболках. На спинах гравців "біло-синіх" був інший шрифт номерів, ніж той, який команда зазвичай використовує у матчах.

Як з'ясувалося, це була частина міжнародної футбольної ініціативи, присвяченої Всесвітній тиждень людей із синдромом Дауна. Особливий шрифт створила художниця з Барселони Анна Вівс, яка сама має синдром Дауна. Її робота стала символом інклюзивності, рівності та підтримки людей із цією генетичною особливістю по всьому світу.

У межах цієї ініціативи футбольні клуби з різних країн виходять на матчі з номерами, написаними шрифтом Анни, щоб привернути увагу до теми рівності та нагадати, що кожна людина є унікальною та заслуговує на підтримку і визнання. Про участь Динамо в акції напередодні матчу розповів один із лідерів команди Олександр Караваєв.

Перед початком поєдинку гравці Динамо також зробили спільне фото зі спеціальною футболкою, на якій був використаний шрифт Анни Вівс. Цей символічний жест став частиною ширшої кампанії підтримки інклюзивності у світовому спорті.

Крім того, у київському клубі повідомили, що після матчу всі футболісти підпишуть свої ігрові футболки. Згодом ці комплекти зберуть та передадуть до Європи, де вони стануть лотами благодійного аукціону. Отримані кошти планують спрямувати на ініціативи, пов'язані з підтримкою людей із синдромом Дауна.

Нагадаємо, Динамо перемогло Оболонь з рахунком 2:1, а гол Андрія Ярмоленка дозволив йому обійти у рейтингу найкращих бомбардирів першості Євгена Селезньова.