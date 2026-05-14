Полтава вирішила перенести матч з Динамо на інший стадіон

СК Полтава зіграє домашній проти Динамо у Києві на стадіоні імені Лобановського.

Про це повідомила пресслужба аутсайдера УПЛ.

Рішення про перенесення поєдинку до столиці було ухвалене за взаємною згодою сторін та з урахуванням організаційних обставин.

Поєдинок 29 туру запланований на 16 травня і розпочнеться о 13:00.

Зазначимо, що на цьому полі 16 травня мали грати Зоря та Полісся, однак через повітряну тривогу дирекція чемпіонату перенесла матч Кудрівки, а поєдинок Зорі зсунули на понеділок 18 травня.

Така рішення було прийнято для інтриги у боротьбі за 2-3 місця УПЛ.