Це принесло результат: Костюк сказав, за рахунок чого Динамо переграло Оболонь у 20 турі УПЛ
Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу над Оболонню у 20-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що у другому таймі гра була нервовою.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Ми домінували, створювали моменти, але нам довго не вдавалося забити м'яч. Суперник один раз перейшов центр поля, наші захисники зіграли неправильно в моменті, допустили ряд помилок, і ми пропустили гол.
Зрештою, ми створили достатню кількість моментів, забили два голи. В другому таймі гра була нервовою, проте наш суперник моментів більше не створював, тож логічно, що ми здобули перемогу. Ми грали за рахунок флангів, планомірно розхитували захист команди суперника і це принесло результат", – зазначив Костюк.
Нагадаємо, один з м'ячів у ворота Оболоні забив вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, цей гол став для нього 118-м в УПЛ, завдяки чому він піднявся на третю сходинку найкращих бомбардирів першості за всю історію.