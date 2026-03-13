Це принесло результат: Костюк сказав, за рахунок чого Динамо переграло Оболонь у 20 турі УПЛ

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу над Оболонню у 20-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що у другому таймі гра була нервовою.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ми домінували, створювали моменти, але нам довго не вдавалося забити м'яч. Суперник один раз перейшов центр поля, наші захисники зіграли неправильно в моменті, допустили ряд помилок, і ми пропустили гол.



Зрештою, ми створили достатню кількість моментів, забили два голи. В другому таймі гра була нервовою, проте наш суперник моментів більше не створював, тож логічно, що ми здобули перемогу. Ми грали за рахунок флангів, планомірно розхитували захист команди суперника і це принесло результат", – зазначив Костюк.