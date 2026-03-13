Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це принесло результат: Костюк сказав, за рахунок чого Динамо переграло Оболонь у 20 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 21:24
Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу над Оболонню у 20-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що у другому таймі гра була нервовою.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Ми домінували, створювали моменти, але нам довго не вдавалося забити м'яч. Суперник один раз перейшов центр поля, наші захисники зіграли неправильно в моменті, допустили ряд помилок, і ми пропустили гол.

Зрештою, ми створили достатню кількість моментів, забили два голи. В другому таймі гра була нервовою, проте наш суперник моментів більше не створював, тож логічно, що ми здобули перемогу. Ми грали за рахунок флангів, планомірно розхитували захист команди суперника і це принесло результат", – зазначив Костюк.

Нагадаємо, один з м'ячів у ворота Оболоні забив вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, цей гол став для нього 118-м в УПЛ, завдяки чому він піднявся на третю сходинку найкращих бомбардирів першості за всю історію. 

Динамо підтримало людей із синдромом Дауна, зігравши матч УПЛ в особливих футболках
Я про це не думаю: Ярмоленко – про свій 118-й гол в УПЛ
Домчак – про довгоочікувану перемогу Карпат в УПЛ: Будемо сподіватись, що це переломний момент
Динамо завдяки голам Ярмоленка і Пономаренка переграло Оболонь у київському дербі в УПЛ
Ярмоленко забив свій 118-й гол в УПЛ та обійшов Селезньова у списку найкращих бомбардирів першості

Останні новини