Динамо не підписуватиме одного з лідерів Карпат: ЗМІ назвали причину зриву трансферу

Гамбійський форвард Карпат Бабукар Фаал не перейде в Динамо Київ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, трансфер зірвався через агента гравця.

"На стадії переходу Фаала в Карпати, як ми розуміємо, безкоштовного через певну домовленість між клубами, агент чудово розумів, що на трансфері він нічого не "надкусить", а хотілося б. Зараз, коли Фаал мав переходити в Динамо за великі гроші, агент оголосив про свої права та претендував на комісію. І, за моєю інформацією, він просив для форварда досить високу зарплату.



Тому Динамо мало якось на це реагувати. Треба було вирішувати: або ти отримуєш гравця, витрачаючи гроші на нього всюди, або не хочеш створювати конфлікт у роздягальні й привозити футболіста, чия щомісячна зарплатня буде драконити когось із старожилів. За найсвіжішою інформацією, тему Фаала в Динамо закрито остаточно", – повідомив він.