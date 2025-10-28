Три гравці Динамо пропустять Класичне з Шахтарем у Кубку України, участь ще одного – під питанням

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський не зможе розраховувати одразу на трьох виконавців у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти донецького Шахтаря.

Про це йдеться на сайті киян.

У грі з принциповим суперником "біло-синім" не допоможуть Владислав Дубінчак, Крістіан Біловар та Микола Шапаренко. Також ще не до кінця зрозуміла ситуація із Назаром Волошиним. Усі вони пропустили матч 10 туру УПЛ проти Кривбаса (4:0).

Динамо та Шахтар зіграють у межах 1/8 фіналу Кубку України завтра, 29 жовтня. Старт українського Класичного запланований на 18:00.

Нагадаємо, що минулого тижня і Динамо, і Шахтар зазнали поразки в основному етапі Ліги конференцій. Підопічні Шовковського були розгромлені Самсунспором (0:3), у той час, як "гірники" зазнали прикрої поразки від Легії (1:2).

Раніше колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо висловив думку, що УАФ мала перенести матч 1/8 фіналу Кубку України між киянами та донеччанами.