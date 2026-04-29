Шапаренко розкрив свою футбольну мрію

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко розповів, що його футбольна мрія пов'язана з єврокубковим турніром.

Його цитує Ютуб-канал GG.Спорт.

Футболіст "біло-синіх" прагне грати та перемагати у Лізі чемпіонів. Однак гравець киян об'єктивно оцінив цю мрію.

"Ліга чемпіонів, так. Але буде важко", – відповів Шапаренко.

Водночас 27-річний півзахисник зізнався, що хотів би виграти чемпіонат світу більше, аніж тріумфувати зі столичним клубом у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Шапаренко виступає за основу киян із січня 2018-го. Відтоді провів у біло-синій футболці 239 матчів (32 голи та 44 асисти). Має за своєю спиною 11 ігор в ЛЧ та 20 поєдинків у кваліфікації єврокубкового турніру.

Контракт футболіста з киянами розрахований до кінця 2030-го. Нагадаємо, що Микола продовжив угоду з київським грандом наприкінці січня 2026-го.

Раніше повідомлялося, що Шапаренком цікавиться каталонська Жирона.

Додамо, що Динамо після 25 турів посідає 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 47 балів. Відставання від третього житомирського Полісся складає лише 2 очки.