"Класичне" – і цим усе сказано. Прев'ю 1/8 фіналу Кубку України

Український футбол не дає нам розслабитися. Тільки-тільки відгримів тур, у якому перша команда ліги грала з третьою (і цією першою командою був Кривбас, а третьою – Динамо), як стартує Кубок України. 1/8 готує цікавий матч за участю Металіста 1925, гру ЛНЗ проти Руху... А, гаразд, ви клікнули за посиланням заради іншого матчу.

28 жовтня

12:00

Чернігів – Лісове

14:30

Буковина – Нива Т

Локомотив – Нива В

17:00

Металіст 1925 – Агробізнес

Агротех – Фенікс-Маріуполь

29 жовтня

12:00

Вікторія – Інгулець

14:30

ЛНЗ – Рух

18:00

Динамо – Шахтар

Динамо проти Шахтаря:

Достроковий фінал? Дуже схоже на те. За всієї поваги до пересічних представників УПЛ, за всього розуміння глибини кризи грандів – з огляду на те, що Полісся просто махнуло рукою на Кубок (не вірю, що команда, яка всіх громить в УПЛ, дала себе розгромити Руху на повному серйозі), а Кривбас узагалі самоусунувся, вже й конкурентів майже не залишилося.

З чим же підходять до гри команди? Обидві зняли якусь частину напруги, вигравши в останньому турі по 4:0. Досягнення Динамо, будемо чесні, цінніше: все-таки грали з Кривбасом, який у цьому сезоні дуже хороший. Шахтар Кудрівку і повинен громити, в будь-якому складі й стані.

При цьому обидві команди, звісно, порядком заборгували своїм уболівальникам позитивних вражень. Шахтар встиг і Легії в Лізі конференцій програти, і розгром від ЛНЗ (!) отримати, і Поліссю навіть із п'ятої спроби в чемпіонаті не забити. Динамо ще довше випробовує терпіння, після п'яти нічиїх у чемпіонаті ще й турецьким ноунеймам 0:3 програвши. Ігри (саме ІГРИ, у множині: після Кубку команди зіграють "класичні" ще й у чемпіонаті) винятково важливі для обох суперників, і Шахтар навіть із Легією випустив щось схоже на дубль, найімовірніше, тому.

При цьому, думаю, і сам Туран, навіть для самого себе, навряд чи може зараз чітко назвати основний і дублювальний склади Шахтаря. З Легією грав дубль? Це, виходить, Марлон Гомес, Бондаренко, Конопля, Матвієнко дублери? Дуже-дуже сіра гра восени призвела до того, що багато гравців Шахтаря заслужили сісти в запас – але внутрішня конкуренція в команді така, що повноцінно замінити їх нікому.

Якраз класико і має показати, чи остаточно став Матвієнко запасним – або ж його прибирали в запас тільки на гру з Поліссям. Марлон, між іншим, допоміг після 1:4 від ЛНЗ зіграти два матчі УПЛ на нуль – і якщо про Кудрівку і говорити в такому контексті смішно, то Полісся давно заслуговує на те, щоб на нього зважали. Юхим Конопля один із найкращих у команді, але, згідно з деякими інсайдами, торгується з клубом щодо суми нового контракту. У запас на останні ігри чемпіонату він міг сісти саме тому – і матч дасть відповідь і на це питання.

До речі, вихід Коноплі інтригує ще й у контексті їхнього протистояння з Поповим (дружина Юхима раніше мала стосунки з Денисом, до того ж йшла зі скандалом) – який, звісно ж, в основі вийде. Динамо матчем із Кривбасом взагалі зняло більшу частину запитань щодо складу: Попов і Ярмоленко показали не тільки фізичну готовність, а й високий клас гри. Щоправда, ударний вихід Герреро на заміну порушує питання: чи не краще йому в основу, Андрію – на рідний лівий фланг, а комусь із пари Шола/Кабаєв – у запас?

Читайте також : Відео Удар Степаненка та дует із Шевченком: як Ярмоленко феєрив у матчах із Шахтарем

Уже дуже багато "класичних" поспіль Динамо віддає Шахтарю м'яч – і, думаю, це не стане винятком. Шахтар зараз об'єктивно менш небезпечний із м'ячем, ніж за Кевіна і Судакова – він у пошуку оптимальних поєднань. Швидкі атаки киян виглядають серйозною зброєю проти такого Шахтаря: опорника у цих "гірників" просто немає, та й лінія оборони переживає важкі часи.

При цьому будь-який важливий матч на дуже багато відсотків залежить від воротарів, а тут Шахтар виграє безальтернативно. Різник відбитим пенальті підкреслив, у якій формі перебуває – а Нещерет грає тільки від повної відсутності альтернативи. Страж воріт Шахтаря, на мій погляд, найкращий зараз в УПЛ, а динамівський і до п'ятірки не входить. Можна було б навіть думати про можливий фаворитизм Шахтаря в серії пенальті, але тут, напевно, я заглядаю надто вже далеко.

Все інше: шанс для Металіста 1925, дві Ниви грають одночасно

Ми всі любимо сенсації, але завдяки їхній великій кількості на попередніх стадіях в 1/8 фіналу буде всього три гри з командами з УПЛ. І максимум три представники вищої ліги у чвертьфіналі.

Чи не готовий ЛНЗ у такій ситуації поборотися ще й у Кубку? Черкаський клуб іде дуже високо в чемпіонаті, той самий Шахтар черкасці просто декласували в рамках чемпіонату – і, звісно, коли й у чвертьфіналі такі великі шанси отримати когось із нижчої ліги, є вагомі приводи напружитися. Руху зовсім важко: варто було Епіцентру в чемпіонаті увімкнути форсаж, як перед львів'янами знову замаячила загроза вильоту, вони на зовсім іншому полюсі таблиці. З іншого боку, на попередній стадії Кубку клуб виніс 3:0 саме Полісся.

П'ятий представник вищої ліги на цій стадії – це Металіст 1925. Його спокуса конкуренції в Кубку, що різко знизилася, має торкатися ще більше: навіть зараз доводиться грати з представником першої ліги, а далі, якщо пощастить, нижчолігові суперники можуть випадати аж до самого фіналу. Але і зараз суперник йому випав непростий: Агробізнес Олександра Чижевського б'ється за найвищі позиції в першій лізі, і буквально минулого сезону харків'яни ледве йому не програли (Мба на останніх секундах врятував нічию).

Як далеко зайде Вікторія? Уже час зафіксувати в голові: в Україні сформувалася повноцінна гроза авторитетів. Третій сезон поспіль представники Сум б'ють у Кубку сильних суперників: цьогоріч уже вибили Ворсклу і Лівий Берег, у двох попередніх добиралися до чвертьфіналу, вибиваючи команди УПЛ. Цього сезону такі подвиги поки що й не потрібні: Інгулець іде в таблиці першої ліги вище, очок набрав майже вдвічі більше – але Вікторія і не таку різницю в класі долала.

В інших парах сама участь у чвертьфіналі, топ-8 турніру стануть великим успіхом для переможця.Чернігів потрапив до цієї стадії випадково, скористався порушенням ліміту на легіонерів у Кривбаса – але зараз, у матчі з середняком другої ліги, у нього хороший шанс пройти ще далі. Маріуполь навіть у першій лізі йде ет низько, але проти любителів шанс зайвий раз нагадати про себе отримає і він.

Гра Буковини та тернопільської Ниви стане дуеллю двох грандів Першої ліги – представник Чернівців поки що йде вище і, мабуть, поки що може вважатися фаворитом. У грі Ниви вінницької з київським Локомотивом зіткнуться два представники Другої ліги – і тут значущість Кубку просто неможливо переоцінити.