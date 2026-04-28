Визначилась бригада арбітрів, яка розсудить матч Динамо – Шахтар у 26 турі УПЛ

У неділю, 3 травня, о 18:00, в межах 26 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться "українське класичне" між Динамо та Шахтарем.

За інформацією пресслужби столичного клубу, визначилася бригада арбітрів, яка розсудить поєдинок.

Так, основним суддею призначений Олександр Афанасьєв. Його асистентами будуть Ігор Рибченко та Денис Романов. Четвертим арбітром призначено Сергія Задирана.

За роботу системи VAR відповідатиме Володимир Новохатній, а його асистенткою буде Марина Стрілецька.

Напередодні стало відомо, що нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко наразі не розглядає продовження контракту з клубом.

Після 25 турів Шахтар одноосібно очолює турнірну таблицю першості, маючи 60 очок. Динамо наразі йде 4-м (47 залікових балів).