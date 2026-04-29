УПЛ визначила найкращого тренера, гравця та символічну збірну 25 туру

Сергій Шаховець — 29 квітня 2026, 13:29
УПЛ визначила найкращого тренера, гравця та символічну збірну 25 туру
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Українська Прем'єр-ліга склала символічну збірну 25-го туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь експерти та ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Цього разу їх було 37.

Найкращим тренером 25-го туру було визнано наставника Динамо Ігоря Костюка, підопічні якого здійснили історичний камбек та перемогли Кривбас 6:5, програючи 1:4.

Звання найкращого футболіста 25-го туру здобув автор покеру у ворота Динамо Глейкер Мендоза з Кривбаса. До топ-5 також увійшли Андрій Ярмоленко (Динамо), Віталій Буяльський (Динамо), Едіард Сарапій (Полісся), а Максим Задерака (Кривбас) і Ардіт Тахірі (Колос) розділили 5-6 місця.

Символічна збірна 25-го туру УПЛ

  • Сапутін (Зоря) – Крупський (Металіст 1925), Сарапій (Полісся), Ж.Педросо (Карпати), Азаров (Шахтар) – Рябов (ЛНЗ), Задерака (Кривбас), Буяльський (Динамо) – Ярмоленко (Динамо), Мендоза (Кривбас), Тахірі (Колос).
Наступний 26-й тур чемпіонату УПЛ стартує 1 травня матчем Полтава – Кривбас. Гра розпочнеться о 15:30.

Динамо Київ Мендоса Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

