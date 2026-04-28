Ще один півзахисник Динамо пропустить матч проти Шахтаря через травму – ЗМІ

Півзахисник Динамо Микола Михайленко може пропустити матч проти Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравець отримав пошкодження литкового м'язу, через яке опинився поза заявкою на гру з Кривбасом.

Точний термін відновлення наразі невідомий. Але очікується, що Михайленко має точно відновитися до гри 27-го туру проти ЛНЗ, отже, ризикує пропустити "українське класичне", яке відбудеться вже цієї неділі у Києві.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка розсудить матч Динамо – Шахтар у 26 турі УПЛ.

Також під питанням щодо участі в матчі ще один хавбек киян Володимир Бражко.