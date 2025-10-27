Я б переніс цей матч: Сабо – про кубкову гру Динамо та Шахтаря

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що Українська асоціація футболу повинна була перенести кубковий матч між Динамо та Шахтарем.

Цитує наставника "Український футбол".

"Чекаю на цікаву гру. Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то Динамо та Шахтар начебто оживають.

Я вважаю фаворитом Шахтар, тому що у донецької команди кращий склад. Думаю, буде напружена гра, може дійти і до бійок.

На місці УАФ я б переніс цей матч, тому що в обох клубів напружений графік", – сказав Сабо.