Клуб УПЛ вирішив відмовитися від послуг нападника Динамо – ЗМІ
Епіцентр не планує продовжувати співпрацю з нападником Владиславом Супрягою, якого орендував у Динамо Київ.
Про це повідомляє UA-Футбол.
За інформацією видання, влітку Супряга, на якого не розраховує наставник Епіцентра Сергій Нагорняк, повернеться у київський клуб.
У поточному сезоні Супряга провів загалом 19 матчів за Епіцентр, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.
Нагадаємо, Епіцентр орендував Супрягу в серпні поточного року. Контракт Владислава з Динамо розрахований до літа 2027-го.