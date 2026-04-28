Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб УПЛ вирішив відмовитися від послуг нападника Динамо – ЗМІ

Олексій Мурзак — 28 квітня 2026, 23:31
Владислав Супряга
ФК Епіцентр

Епіцентр не планує продовжувати співпрацю з нападником Владиславом Супрягою, якого орендував у Динамо Київ.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією видання, влітку Супряга, на якого не розраховує наставник Епіцентра Сергій Нагорняк, повернеться у київський клуб.

У поточному сезоні Супряга провів загалом 19 матчів за Епіцентр, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.

Нагадаємо, Епіцентр орендував Супрягу в серпні поточного року. Контракт Владислава з Динамо розрахований до літа 2027-го. 

Динамо Київ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Динамо Київ

Останні новини