Важко щось змінити так одразу: Михайленко – про перемогу Динамо та травму Петряка

Опорний півзахисник Динамо Микола Михайленко зізнався, що наразі складно відповісти, чи вдалося новому тренерському штабу киян вже вплинути на команду, підбивши підсумки матчу 10-го туру УПЛ-2026/27 проти Кудрівки (перемога 3:1).

Про це він висловився у коментарі Football Hub.

"Важко сказати. Ми працюємо з ними тільки три дні, з помічниками взагалі один день – тому важко щось змінити так одразу. Як мінімум, те, що команда сьогодні вийшла з хорошим настроєм, з великим бажанням. Можливо, десь фізично ми ще не готові тримати той темп, який хотіли б, але все поступово, сходинка за сходинкою. Думаю, що вони нам допоможуть розкритися – кожному з гравців і команді в цілому", – сказав динамівець.

Окремо Михайленко прокоментував свій результативний удар на старті другого тайму.

"Був хороший момент, якраз під удар. Назік Волошин віддав передачу – і залишалося тільки бити. Радий, що вдалося влучити, забити і допомогти команді", – відповів Микола.

Також 25-річний гравець центру поля розповів, що команда підтримала Владислава Дубінчака, який зіштовхнувся головою з Іваном Петряком. Після цієї верхової боротьби вінгера Кудрівки забрала карета швидкої допомоги.

"На мою думку, він взяв участь у цьому епізоді, але це могло статися з кожним. Тому всі його дійсно підтримали. Звісно, він не хотів, щоб так вийшло. Важко після такого концентруватися далі на грі. Ми бажаємо Вані тільки здоров'я і якомога швидшого повернення. Тут важко щось коментувати", – заявив Михайленко.

Раніше президент клубу Роман Солодаренко розповів, що в Івана ушкодження кісткової частини черепа. А тренер Кудрівки повідомив нові деталі травми Петряка.

Після матчу виконувач обов'язків головного тренера "біло-синіх" Мацей Кендзьорек окреслив свої завдання на чолі Динамо після перемоги над Кудрівкою, а також висловився про підготовку до гри проти Шахтаря в 1/8 фіналу Кубку України.

Кияни набрали 19 балів та повернули собі третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Харків на 1 очко. Щоправда, підопічні Младена Бартуловича свій поєдинок 10-го туру проведуть 24 жовтня, коли зіграють на виїзді проти Епіцентра (о 13:00). Натомість Кудрівка з 5 пунктами йде на передостанньому 15-му місці.