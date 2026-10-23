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Важко щось змінити так одразу: Михайленко – про перемогу Динамо та травму Петряка

Софія Кулай — 23 жовтня 2026, 19:40
Важко щось змінити так одразу: Михайленко – про перемогу Динамо та травму Петряка
Микола Михайленко
ФК Динамо Київ

Опорний півзахисник Динамо Микола Михайленко зізнався, що наразі складно відповісти, чи вдалося новому тренерському штабу киян вже вплинути на команду, підбивши підсумки матчу 10-го туру УПЛ-2026/27 проти Кудрівки (перемога 3:1).

Про це він висловився у коментарі Football Hub.

"Важко сказати. Ми працюємо з ними тільки три дні, з помічниками взагалі один день – тому важко щось змінити так одразу. Як мінімум, те, що команда сьогодні вийшла з хорошим настроєм, з великим бажанням. Можливо, десь фізично ми ще не готові тримати той темп, який хотіли б, але все поступово, сходинка за сходинкою. Думаю, що вони нам допоможуть розкритися – кожному з гравців і команді в цілому", – сказав динамівець.

Окремо Михайленко прокоментував свій результативний удар на старті другого тайму.

"Був хороший момент, якраз під удар. Назік Волошин віддав передачу – і залишалося тільки бити. Радий, що вдалося влучити, забити і допомогти команді", – відповів Микола.

Також 25-річний гравець центру поля розповів, що команда підтримала Владислава Дубінчака, який зіштовхнувся головою з Іваном Петряком. Після цієї верхової боротьби вінгера Кудрівки забрала карета швидкої допомоги.

"На мою думку, він взяв участь у цьому епізоді, але це могло статися з кожним. Тому всі його дійсно підтримали. Звісно, він не хотів, щоб так вийшло. Важко після такого концентруватися далі на грі. Ми бажаємо Вані тільки здоров'я і якомога швидшого повернення. Тут важко щось коментувати", – заявив Михайленко.

Раніше президент клубу Роман Солодаренко розповів, що в Івана ушкодження кісткової частини черепа. А тренер Кудрівки повідомив нові деталі травми Петряка.

Після матчу виконувач обов'язків головного тренера "біло-синіх" Мацей Кендзьорек окреслив свої завдання на чолі Динамо після перемоги над Кудрівкою, а також висловився про підготовку до гри проти Шахтаря в 1/8 фіналу Кубку України.

Кияни набрали 19 балів та повернули собі третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Харків на 1 очко. Щоправда, підопічні Младена Бартуловича свій поєдинок 10-го туру проведуть 24 жовтня, коли зіграють на виїзді проти Епіцентра (о 13:00). Натомість Кудрівка з 5 пунктами йде на передостанньому 15-му місці.

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Микола Михайленко

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