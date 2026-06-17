Основного півзахисника Динамо було успішно прооперовано

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко переніс операцію на колінному суглобі лівої ноги.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

25-річний футболіст пропустить передсезонні збори в Австрії. За оцінками лікарів, Микола зможе повернутися на поле приблизно за місяць.

"Бажаємо Миколі якнайшвидшого відновлення та повернутися ще сильнішим!", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Микола Михайленко у минулому сезоні зіграв за киян 35 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Динамо першим із клубів УПЛ розпочало підготовку до нового сезону, вийшовши з відпустки 13 червня. Починаючи з 14 червня, команда Ігоря Костюка перебуває на зборах в Австрії.

Напередодні визначився суперник "біло-синіх" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. 9 та 16 липня Динамо зіграє проти румунської Університаті Клуж.