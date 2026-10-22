Динамо продовжило контракт із Михайленком
Микола Михайленко
ФК Динамо Київ
Київське Динамо оголосило про продовження співпраці з опорним півзахисником Миколою Михайленком.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Сторони уклали нову угоду до 30 червня 2029 року.
"Вітаємо Миколу з новим контрактом! Продовжуємо цей шлях разом!" – йдеться у публікації.
Попередній контракт був розрахований до кінця поточного сезону-2026/27.
25-річний гравець центру поля є вихованцем академії Динамо. У футболці головної команди "біло-синіх" провів 70 ігор (4 голи та 3 асисти) та завоював два титули – чемпіонство УПЛ-2024/25 та перемогу у Кубку України-2025/26.
У цьому сезоні Микола взяв участь у 7 іграх столичного клубу, але не відзначився ще результативними діями.Раніше Динамо 22 жовтня повідомило про приєднання двох польських фахівців до тренерського штабу Мацея Кендзьорека.