Прикро, але це футбол: Михавко оцінив свій черговий автогол за Динамо

Захисник київського Динамо Тарас Михавко відреагував на свій автогол у матчі 10-го туру УПЛ-2026/27 проти Кудрівки.

Про нього він висловився у коментарі Football Hub.

"Дійсно, такий гол вийшов – як на мене, дивний. Не пам'ятаю, хто пробивав по воротах, я виставляв ногу, м'яч об газон сковзнув. Влучило в п'ятку, і м'яч поміж ніг у протилежний бік від Жори залетів у ворота. Прикро, але це футбол. Головне – що перемогли, а там будемо налагоджувати, і якось, можливо, воно перестане вже чіплятися. Але що маємо, то маємо", – сказав центрбек киян.

Михавко розповів, що йому сказав голкіпер команди Георгій Бущан одразу після голу у власні володіння.

"Спитав, який це вже за ліком", – сказав Тарас.

Нагадаємо, що 21-річний оборонець відзначився автоголом на 67-й хвилині зустрічі, скоротивши відставання Кудрівки до мінімуму 2:1.

Цей автогол став для Михавка четвертим у кар'єрі. Тричі м'яч у власні ворота він відправляв у сезоні-2024/25 – у домашніх поєдинках із Кривбасом (2:1), Інгульцем (5:2) та гостьовому з Оболонню (5:1).

Раніше Тарас став лише другим футболістом в історії чемпіонату України, який оформив три автоголи в одному сезоні. Першим таким гравцем був колишній динамівець Євген Хачеріді.

Попри автогол Динамо не лише втримало переможний результат, а й збільшило перевагу, встановивши остаточний рахунок гри 3:1.

Кияни набрали 19 балів та повернули собі третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Харків на 1 очко. Щоправда, підопічні Младена Бартуловича свій поєдинок 10-го туру проведуть 24 жовтня, коли зіграють на виїзді проти Епіцентра (о 13:00). Натомість Кудрівка з 5 пунктами йде на передостанньому 15-му місці.