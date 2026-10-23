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Кендзьорек: Для мене привілей — очолювати Динамо й готувати команду до матчу проти Шахтаря

Олександр Булава — 23 жовтня 2026, 18:29
Кендзьорек: Для мене привілей — очолювати Динамо й готувати команду до матчу проти Шахтаря
Мацей Кендзьорек
Динамо

Виконувач обовʼязків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив майбутній поєдинок киян проти донецького Шахтаря, який відбудеться 27 жовтня у Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я не хотів би акцентувати на тому, що часу на підготовку обмаль. Для мене це привілей – очолювати Динамо й готувати команду до матчу проти такого суперника, як Шахтар. У футболі не має значення, скільки часу ти маєш – два, п'ять чи більше днів. Ти повинен використати його максимально ефективно, щоб підготувати команду та здобути перемогу.

Я не хочу скаржитися на обставини, особливо на ті, на які я не можу вплинути. Це футбол, і ми маємо працювати з тим, що є. Після недільного матчу команда відновлювалася, тому для підготовки до наступної гри в нас залишилося приблизно три повноцінні тренування. Ми повинні максимально ефективно використати цей час, щоб належно підготуватися до поєдинку та підлаштовуватися під умови", – зазначив тренер.

Нагадаємо, в дебютному матчі Кендзьорека на чолі клубу, Динамо перемогло Кудрівку 3:1.

Під час матчу жахливу травму отримав вінгер гостей Іван Петряк – з поля футболіста доправили одразу до лікарні, де йому діагностували ушкодження кісткової частини черепа.

Раніше повідомлялось, що до штабу Кендзьорека доєднались двоє польських фахівців.

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