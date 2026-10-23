Кендзьорек: Для мене привілей — очолювати Динамо й готувати команду до матчу проти Шахтаря

Виконувач обовʼязків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оцінив майбутній поєдинок киян проти донецького Шахтаря, який відбудеться 27 жовтня у Кубку України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я не хотів би акцентувати на тому, що часу на підготовку обмаль. Для мене це привілей – очолювати Динамо й готувати команду до матчу проти такого суперника, як Шахтар. У футболі не має значення, скільки часу ти маєш – два, п'ять чи більше днів. Ти повинен використати його максимально ефективно, щоб підготувати команду та здобути перемогу.

Я не хочу скаржитися на обставини, особливо на ті, на які я не можу вплинути. Це футбол, і ми маємо працювати з тим, що є. Після недільного матчу команда відновлювалася, тому для підготовки до наступної гри в нас залишилося приблизно три повноцінні тренування. Ми повинні максимально ефективно використати цей час, щоб належно підготуватися до поєдинку та підлаштовуватися під умови", – зазначив тренер.