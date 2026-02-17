Почуваємося розкуто і впевнено: Михайленко – про готовність Динамо до другої частини сезону

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко розповів про готовність команди до другої частини сезону.

Слова 24-річного футболіста цитує Tribuna.com.

На думку хавбека, команда стала більш розкутою, що має принести результат.

"Я дійсно вважаю, що психологічно команда добре готова. Ми почуваємося більш розкуто і впевнено, але це все може підкріпити тільки наша гра – коли буде хороша гра і результат – тоді й впевненість буде ставати все більша і більша", – сказав Михайленко.

Нагадаємо, що "біло-сині" готувалися в Туреччині, де провели вісім спарингів. Підопічні Ігоря Костюка здобули шість перемог, зазнали однієї поразки, а ще один матч звели до нічиєї.

У 17-му турі чемпіонату України Динамо зіграє домашній поєдинок проти львівського Руха. Зустріч запланована на 20 лютого та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Після 16-ти зіграних турів столичний клуб займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на 9 балів.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Котюк спростував інформацію про перехід румунського нападника Владіслава Бленуце в інший клуб.