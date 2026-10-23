Він у реанімації: тренер Кудрівки – про розгром від Динамо та травму Петряка

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко розповів, що Іван Петряк перебуває у реанімації та почувається більш-менш нормально після того, як травмувався у матчі 10-го туру УПЛ-2026/27 проти київського Динамо.

Про стан футболіст він висловився у коментарі Football Hub.

"По Вані поступила інформація, що він у реанімації, з ним проводяться маніпуляції, він при тямі, ніби як більш-менш все нормально. Бажаю йому здоров'я. Зараз піду до команди, потім наберу його близьких, спитаю, як його стан, і вже далі будемо підтримувати його всім, чим можна після цього моторошного моменту", – заявив наставник Кудрівки.

Раніше президент клубу Роман Солодаренко розповів, що в Івана ушкодження кісткової частини черепа після зіткнення головами з фланговим захисником "біло-синіх" Владиславом Дубінчаком.

Щодо гри, то коуч Кудрівки зазначив, що у першому таймі у його команди були непогані підходи на частині поля суперника.

"На жаль, поперечина, ще кілька моментів ми не реалізували і в свої ворота знову пропустили шалені, дурні м'ячі, автогол, Михайленко зробив такий постріл шалений. Але точно не соромно за хлопців і за гру своєї команди", – сказав Протченко.

Поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1. Мацей Кендзьорек тріумфував із командою вже у дебютному матчі на посаді виконувача обов'язків головного тренера столичного клубу.

Кияни набрали 19 балів та повернули собі третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, випередивши Харків на 1 очко. Щоправда, підопічні Младена Бартуловича свій поєдинок 10-го туру проведуть 24 жовтня, коли зіграють на виїзді проти Епіцентра (о 13:00). Натомість Кудрівка з 5 пунктами йде на передостанньому 15-му місці.