Динамо починає боротьбу за основний етап Ліги конференцій: анонс матчу з Карабахом

У четвер, 6 серпня, київське Динамо проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Суперником команди Ігоря Костюка стане віцечемпіон Азербайджану – Карабах.

Після невдачі в кваліфікації Ліги Європи "біло-сині" продовжують боротьбу за місце в основному етапі єврокубків. Для цього киянам необхідно пройти Карабах – одного з найсильніших представників азербайджанського футболу останнього десятиліття.

Через повномасштабну війну Динамо вкотре проводитиме номінально домашній матч за межами України. Поєдинок прийме Motor Lublin Arena в польському Любліні. Початок – о 20:00 за київським часом.

Як Динамо опинилося в Лізі конференцій

Новий єврокубковий сезон кияни розпочали у кваліфікації Ліги Європи. У першому раунді команда Ігоря Костюка насилу пройшла румунську Університатю Клуж, здолавши суперника у серії післяматчевих пенальті.

Руслан Нещерет ФК Динамо

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зустрілося з грецьким ПАОКом. За сумою двох матчів сильнішими виявилися футболісти із Салонік, які здобули дві перемоги із загальним рахунком 5:2.

Олексій Сич проти Тайсона (ПАОК) ФК Динамо

Тепер кияни продовжать єврокубкову кампанію у Лізі конференцій. Для виходу до основного етапу турніру володарю Кубку України необхідно подолати ще двох суперників, першим із яких стане Карабах.

Що потрібно знати про Карабах

Карабах – найтитулованіший клуб Азербайджану. У доробку "скакунів" 12 чемпіонських титулів і 8 Кубків країни. Уже майже два десятиліття команда асоціюється з Гурбаном Гурбановим, який очолює її з 2008 року. За цей час 54-річний фахівець зробив Карабах найуспішнішим клубом країни та постійним учасником єврокубків. За останні 13 сезонів "скакуни" лише двічі не ставали чемпіонами Азербайджану.

Гурбан Гурбанов ФК Карабах

За підсумками минулого сезону Карабах програв чемпіонську гонку Сабаху, здобувши "срібло" національної першості. У Кубку Азербайджану "скакуни" дісталися півфіналу, де за сумою двох матчів поступилися Сабаху – володарю трофея.

Виступ у єврокубках команда Гурбанова може занести собі в актив. Карабах посів 22 місце в основному етапі Ліги чемпіонів, кваліфікувавшись до 1/16 фіналу. На цій стадії представник Азербайджану поступився англійському Ньюкаслу (1:6 удома та 2:3 на виїзді).

Як і Динамо, поточний сезон Карабах розпочав у кваліфікації Ліги Європи. У першому раунді азербайджанці двічі обіграли ісландський Вістрі з рахунком 3:0. У другому вони двічі зіграли внічию (0:0) з болгарським ЦСКА, поступившись супернику в серії пенальті.

ФК Карабах

Азербайджанський гранд з українцем у складі

Влітку склад команди зазнав значних змін. Найвідчутнішою втратою Карабаху став відхід двох лідерів – Леандро Андраде та Каміло Дурана. Вінгер збірної Кабо-Верде підсилив житомирське Полісся, а колумбійський форвард гратиме за шотландський Селтик.

Леандро Андраде ФК Карабах

Загалом "скакунів" залишили 10 гравців. Компенсувати кадрові втрати покликані вісім новачків, на підписання яких клуб витратив понад 5 мільйонів євро.

Продовжує виступи в Карабаху польський голкіпер Матеуш Кохальський – найдорожчий гравець команди. Тривалий час лідером на полі залишається капітан "скакунів" Абделлах Зубір. Француз марокканського походження виступає за азербайджанський клуб з 2018 року. У минулому сезоні Зубір виконав у команді найбільше гольових передач – 13.

Абделла Зубір ФК Карабах

Колишній вінгер молодіжної збірної України Олексій Кащук проводить у Карабаху третій сезон. Уродженець Житомирщини має регулярну ігрову практику. У минулому сезоні Олексій забив 4 голи, один з яких у ворота Бенфіки в основному етапі Ліги чемпіонів.

Олексій Кащук ФК Карабах

Які шанси Динамо пройти Карабах?

Український гранд переважає азербайджанського візаві за сумарною та середньою вартістю гравців. Втім, результат здобувають не цифри з Transfermarkt. "Біло-сині" дуже важко увійшли в сезон. У чотирьох поєдинках на рахунку підопічних Ігоря Костюка лише два забиті голи та п'ять пропущених.

Найкращий бомбардир Динамо минулого сезону Матвій Пономаренко поки не відзначився жодною результативною дією. Футболісти захисної ланки теж не відзначаються надійністю, допускаючи грубі помилки.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

Натомість Карабах останні сезони демонструє стабільні успішні результати на євроарені, а тому киян чекає непросте протистояння.

Кадрова ситуація

Відчутною проблемою для Динамо залишається кадрова ситуація. Лазарет "біло-синіх" переповнений травмованими футболістами. У грі проти Карабаху команді не допоможуть захисники Владислав Захарченко, Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик та Костянтин Вівчаренко, який травмувався в матчі проти Університаті. Також поза грою залишаються півзахисники Микола Михайленко та Роман Саленко.

ФК Динамо

У Карабаху до заявки на матчі проти Динамо не потрапив нападник Закарія Саво, який вибув на тривалий період через травму. 26-річний гамбієць лише влітку за 500 тисяч євро перейшов зі шведського Юргордена. У чотирьох матчах Ліги Європи на рахунку форварда 2 голи та 3 асисти.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет – Сич, Біловар, Михавко, Кендзьора – Лонвейк, Бражко – Волошин, Буяльський, Редушко – Пономаренко.

Карабах: Кохальський – Матеус Сілва, Варконьї, Гусейнов, Джафаргулієв – Бікальо, Янкович – Джоні Монтьєль, Зубір, Кащук – Гурбанли.

Хто судитиме матч

Поєдинок між Динамо та Карабахом обслуговуватиме суддівська бригада з Данії. Головним арбітром зустрічі призначено Мартена Крога. На лініях йому допомагатимуть Стеффен Брамсен та Віктор Скітте, обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Якоб Карлсен. За роботу системи VAR відповідатимуть Якоб Кехлет та його асистент Йенс Моє.

Де дивитися Динамо – Карабах

В Україні матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також переглянути зустріч можна буде на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Крім того, телеканал 2+2 входить до пакетів відеосервісу MEGOGO та доступний у цифровому ефірі Т2. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Динамо – Карабах.