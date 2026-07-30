Динамо вдруге програло ПАОКу, Андерлехт з голом Сікана пройшов Хаммарбю у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 30 липня, відбулася низка матчів-відповідей 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

Так, у перших поєдинках ігрового дня Маккабі Тель-Авів вдруге обіграв молдавський Шериф, а Градец-Кралове знову був сильнішим у протистоянні з Тромсе.

Водночас Мідтьюлланн не зміг пройти Бешикташ, а Пафос зміг перевести гру з Хайдуком у додаткові екстратайми, у яких в підсумку взагалі вирвав перемогу, забивши у ворота суперника ще два голи.

Пізніше свій матч зіграло і Динамо, яке вдруге поступилося ПАОКу, вилетівши у підсумку в кваліфікацію Ліги конференцій. Детальніше про це протистояння у звіті від "Чемпіона".

Згодом відбувся ще один поєдинок за участю представника України. Так, нападник Андерлехта Данило Сікан забив у ворота шведського Хаммарбю та допоміг своїй команді пробитися у наступний раунд змагань.

Ліга Європи-2026/27

2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді, 30 липня

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Шериф (Молдова) 1:0 (1:0)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 5:0

Гол: 1:0 – 29 Коне (аг)

Градец-Кралове (Чехія) – Тромсе (Норвегія) 3:1 (1:1)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 4:1

Голи: 0:1 – 25 Ларсен, 1:1 – 30 ван Бюрен, 2:1 – 48 Слончик, 3:1 – 53 Мігалик

Мідтьюлланн (Данія) – Бешикташ (Туреччина) 0:2 (0:0)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 0:3

Голи: 0:1 – 70 Рашіца, 0:2 – 76 Кокджу (пен)

Вилучення: 53 – Ерлич (Мідтьюлланн)

Пафос (Кіпр) – Хайдук (Хорватія) 4:0 (1:0)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 4:2

Голи: 1:0 – 40 Гуга, 2:0 – 90+1 Гольдар, 3:0 – 93 Бієль, 4:0 – 117 Коррея

ПАОК (Греція) – Динамо Київ (Україна) 2:0 (1:0)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 5:2

ЦСКА Софія (Болгарія) – Карабах (Азербайджан) 0:0

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 0:0

Андерлехт (Бельгія) – Хаммарбю (Швеція) 3:1 (0:1)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 4:2

Голи: 0:1 – 2 Абрагам, 1:1 – 48 Сікан, 2:1 – 81 Цветвокич, 3:1 – 89 Дегріф

Ференцварош (Угорщина) – Твенте (Нідерланди) 2:2 (1:0)

Рахунок за підсумками двох зустрічей – 4:3

Голи: 1:0 – 22 Рамакерс (пен), 2:0 – 50 Жозеф, 2:1 – 82 Вегхорст, 2:2 – 86 Веннегор

Бенфіка (Португалія) – Санкт-Галлен (Швейцарія)

З результатами перших матчів можна ознайомитися за цим посиланням.