Динамо – Карабах: хто фаворит відбіркового матчу Ліги конференцій

У четвер, 6 серпня, відбудеться матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Динамо Київ на умовно домашньому полі прийматиме Карабах.

Цю гру проведуть у Любліні. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом українську команду. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 2,16. Нічия – 3,50. Виграш азербайджанців – 3,14.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,00, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,36.

Зазначимо, що напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.