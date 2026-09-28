Це було моє рішення: тренер збірної Португалії – про невихід Роналду на поле в матчі проти Норвегії

Головнив тренер збірної Португалії Жорже Жезуш пояснив, чому вирішив не випускати на поле капітана команди Кріштіану Роналду в матчі другого туру Ліги націй з Норвегією (2:1).

Його слова передає A Bola.

Фахівець додав, що мав домовленість із 41-річним форвардом про ігровий час. Проте перебіг поєдинку вніс свої корективи:

"Я не вважав, що це ідеальний момент, мені потрібен був гравець з іншими характеристиками, але це не означає, що він випадає з обойми, навпаки. Можливо, тепер, з Данією, він зіграє. Усі рівні. Я навіть домовився з Роналду про останні пів години: "Я випущу тебе в гру", але хід матчу цього не вимагав.

Гонсалу Рамуш діяв добре, забив гол, ще один йому скасували, і я відчув, що зараз не час міняти Рамуша. Час минав, і момент був уже не для виходу Кріштіану, а для виходу ще одного гравця, щоб гарантувати баланс та втримати результат".