Це було моє рішення: тренер збірної Португалії – про невихід Роналду на поле в матчі проти Норвегії
Головнив тренер збірної Португалії Жорже Жезуш пояснив, чому вирішив не випускати на поле капітана команди Кріштіану Роналду в матчі другого туру Ліги націй з Норвегією (2:1).
Його слова передає A Bola.
"Він не вийшов. Я думав випустити його, можливо, на пів години, але потім гра почала диктувати свої умови. Я вирішив, що це не той момент, щоб кидати його в бій. Попереду ще два матчі, але це не для того, щоб поберегти його у фізичному плані, адже він був готовий грати стільки, скільки б я захотів. Це було моє рішення", – сказав Жезуш.
Фахівець додав, що мав домовленість із 41-річним форвардом про ігровий час. Проте перебіг поєдинку вніс свої корективи:
"Я не вважав, що це ідеальний момент, мені потрібен був гравець з іншими характеристиками, але це не означає, що він випадає з обойми, навпаки. Можливо, тепер, з Данією, він зіграє. Усі рівні. Я навіть домовився з Роналду про останні пів години: "Я випущу тебе в гру", але хід матчу цього не вимагав.
Гонсалу Рамуш діяв добре, забив гол, ще один йому скасували, і я відчув, що зараз не час міняти Рамуша. Час минав, і момент був уже не для виходу Кріштіану, а для виходу ще одного гравця, щоб гарантувати баланс та втримати результат".
Зазначимо, що це була перша офіційна гра за 18 років у збірній Португалії, в якій Роналду перебував у заявці, але так і не вийшов на поле. Востаннє таке траплялось на Євро-2008.
Наступний матч команда Жезуша проведе 1 жовтня. Її суперником буде національна команда Данії.