Я бажаю йому успіху, адже його досягнення – це успіх Барселони: Мессі висловився щодо Ямала напередодні фіналу ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі визнав, що його опонент у фіналі чемпіонату світу-2026 зі збірною Іспанії Ламін Ямал наразі є одним із найкращих футболістів у світі, зважаючи на його досягнення у такому юному віці.

Його слова передає ESPN.

"Зараз він – один із найкращих у світі. Я бажаю йому успіху, адже його успіх – це успіх Барселони, але ми постараємося не дати йому проявити себе у повній мірі. У Іспанії чудова команда, а не лише він один. У нас теж є свої козирі. Він – надзвичайний гравець… зірка світового масштабу. Йому 19 років, і вся кар'єра ще попереду. Я бажаю йому всього найкращого, але ми докладемо всіх зусиль, щоб цього разу він не став чемпіоном".

Також 39-річний нападник згадав фото 2007 року, у якому він купає Ямала, який ще був немовлям, у ванні. Ця світлина була зроблена тоді задля благодійного календаря, організаторами котрого були місцева газета Sport та ЮНІСЕФ.

"Ця фотографія просто неймовірна. Я сфотографувався з ним, коли він був ще малюком… Те, що ми обоє зараз граємо на чемпіонаті світу, – це просто неймовірно".

Нагадаємо, що фінал цьогорічної світової першості, у якому Аргентина та Іспанія битимуться за звання найкращої збірної планети, відбудеться 19 липня на арені "Мідоулендс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Зазначимо, що це буде перша зустріч Мессі та Ямала на футбольному полі в офіційному поєдинку.

Нагадаємо, що напередодні центрбек "Фурії Рохи" Емерік Лапорт зазначив, що одним із вирішальних факторів цього матчу може стати суддівство, зважаючи на скандали навколо арбітражу ігор "Альбіселесте" у попередніх стадіях на цьому мундіалі.

Додамо, що напередодні екскапітан лондонського Челсі Джон Террі розкрив, кого вважає фаворитом у цьому протистоянні.