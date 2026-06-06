Мальдера йде за другою поспіль перемогою, а Ярмоленко – за рекордом. Прев'ю матчу Данія – Україна

Вже у неділю, 7 червня, збірна України з футболу проведе свій другий поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери.

На цей раз "синьо-жовті" гостюватимуть на виїзді проти Данії. Хоча матч матиме товариський характер, українські футболісти точно захочуть потішити свого нового головного тренера переможним результатом.

Коли та де відбудеться матч

Контрольний спаринг відбудеться на стадіоні "Оденсе Стедіум" (Оденсе). Зустріч Данія – Україна розпочнеться о 19:30 (за київським часом).

Збірна України з футболу УАФ

Хто розсудить гру

Головним арбітром матчу буде Сігур Крінгстад із Норвегії. Для нього це буде 12-й поєдинок у сезоні-2025/26, показавши у попередніх 11-ти зустрічах 44 жовті картки та призначив одне пенальті.

Лише одного разу 38-річний рефері перетинався із українською командою. Було це у рамках групового раунду кваліфікації Євро U-21 проти Північної Македонії. Та гра закінчилася мировою 1:1.

На бокових лініях йому допомагатимуть Рунар Лангсет та Уле-Андреас Хаукосен (обидва – Норвегія).

Обов'язки четвертого судді виконуватиме Кароліна Марі Єнсен.

Переможний дебют Мальдери

Призначення Мальдери на тренерську посаду у збірній України відбулося 18 травня 2026 року, а вже 31 травня італієць дебютував на чолі національної команди.

Італійський спеціаліст доволі сильно поекспериментував зі стартовим складом. Андреа сміливо зробив ставку на абсолютного дебютанта Олександра Романчука, який вступив у гру з перших хвилин. Футболіст румунського клубу Університатя Крайова зіграв не на своїй позиції (у центрі захисту), а на правому фланзі оборони. Те, що ця позиція не є рідною для 26-річного гравця, було видно неозброєним оком.

Андреа Мальдера УАФ

Попри це вже у першому таймі "синьо-жовті" створили собі комфортну перевагу у два голи. Нулі на табло розмочив Роман Яремчук, а подвоїв рахунок Андрій Ярмоленко, якого іноземний фахівець повернув у збірну після ігнорування Сергія Реброва.

Динамівець впритул наблизився до найкращого бомбардира в історії збірної Андрія Шевченка. Ярмоленку потрібно забити лише один гол, аби повторити досягнення нинішнього президента УАФ (48 м'ячів).

Водночас 36-річний вінгер перевершив інший рекорд Шевченка, ставши найстаршим автором голу в історії збірної України. Також Андрій отримав визнання від уболівальників, ставши "Левом матчу".

Польща – Україна УАФ

Цікаво, що в обидвох результативних атаках активну участь брав вінгер Жирони Віктор Циганков, який записав у свій актив два асисти.

У другому таймі Мальдера зробив декілька замін, але рахунок протистояння не змінився. Збірна України переграла Польщу 2:0.

Огляд гри Польща – Україна

Еріксен та компанія не у найкращому настрої підходить до гри

Натомість Данія провела товариську гру проти ДР Конго. Наступний суперник української збірної не спромігся забити бодай один м'яч у ворота опонента.

Навіть зіркові лідери "червоно-білих" Еріксен та Гейлунн не допомогли команді перемогти – нульова нічия.

Огляд матчу ДР Конго – Данія

Паритет в очному протистоянні Данія – Україна

До цього у своїй історії ці європейські збірні провели лише три матчі – один товариський та два офіційні (у кваліфікації до ЧС). У зіграних поєдинках були зафіксовані усі можливі варіанти результату.

Перша зустріч відбулася у сезоні-2002/03 та закінчилася мінімальною перемогою данської команди (1:0). У наступному офіційному матчі команди розписали мирову 1:1. У тій грі автором єдиного голу у складі України став Андрій Гусін, який загинув 17 вересня 2014 року внаслідок нещасного випадку на автодромі "Чайка" під Києвом.

А от вже 30 березня 2005 року українські футболісти вперше і наразі востаннє у своїй історії здолали Данію 1:0. На 68-й хвилині "синьо-жовтих" вивів уперед Андрій Воронін, який встановив остаточний рахунок дуелі 1:0.

Де дивитися товариський матч

Контрольну гру Данія – Україна ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Традиційно буде передматчева студія, яка візьме свій старт о 18:15 (за київським часом). Ведучим студії будуть Сергій Лук'яненко. Йому компанію складуть Едуард Цихмейструк та Вадим Шевякін. На місце в Оденсе працюватиме Олександра Кучеренко.

Коментаторами гри будуть Віталій Звєров та Віталій Кравченко.

Українські уболівальники надихнули збірну на перемогу

Україна вперше від початку повномасштабної війни готується до матчів вдома. А 3 червня команда провела відкрите тренування для уболівальників.

На трибунах стадіону "Скіф" у Львові зібралася величезна кількість уболівальників різного віку. На фанів чекав не лише тренувальний процес "синьо-жовтих", а й можливість поставити свої запитання, взяти автографи та зробити селфі з улюбленими футболістами чи тренерським штабом.

"Фани не бачили вас чотири роки – ми тут для них. Присвятіть їм трохи часу, ви це краще за мене знаєте", – звернувся до команди перед тренування Мальдера.

Обидві сторони емоційно та ментально підзарядили одне одного, мотивувавши команду на майбутні перемоги.