Збірній України потрібні домашні збори. Чому це позитивно вплине на підвищення культури уболівальників?

У середу, 3 червня 2026 року, Львів перетворився у футбольну столицю України. Тисячі уболівальників різного віку вийняли зі своїх шаф атрибутику... Ні, цього дня не було матчів Карпат, Руху чи Шахтаря... У цей день збірна України з футболу провела відкрите тренування на місцевому стадіоні "Скіф".

Національна команда вперше від початку повномасштабної війни проводить підготовку в Україні.

На трибунах зібрала шалену кількість фанів – від батьків із новонародженими дітьми до бабусь та дідусів із онуками. Цей захід вийшов далеко за межі звичайного відкритого тренування. Подію можна назвати "маніфестом стійкості" та тим довгоочікуваним об'єднанням на рідній землі.

Чому важливо проводити збори в Україні?

Останні декілька років усі збори та матчі "синьо-жовтих" були за кордоном. Тому ні уболівальники, ні футболісти не змогли відчути тієї самої справжньої синергії. Так, можливо, хтось скаже, що українські уболівальники заповнюють стадіони у Європі, де роблять незабутню атмосферу для нашої збірної, але возз'єднання команди та фанів саме на українській території має свою важливу цінність.

Тренування збірної України для фанів Фото Чемпіон, Софія Кулай

За цей короткий збір команда пліч-о-пліч переживає безсонні ночі з тривогами через сусіда, якого ми не обирали.

Емоційна підзарядка

Реальні домашні збори на українській землі є взаємовигідними для обох сторін. Для уболівальників – це меседж від УАФ та команди: "Ми разом".

Водночас для команди – це унікальна синергія. Адже жоден європейський стадіон не замінить рідного газону та переповнених трибун, які заряджають на місяці уперед.

Особливо це стосується легіонерів, які вже давно виступають у Європі. Дехто із них вже багато років не був в Україні.

Слід додати про крутий меседж перед відкритим тренування у Львові від нового головного тренера збірної Андреа Мальдера, який звернувся до команди із наступними словами:

"Фани не бачили вас чотири роки – ми тут для них. Присвятіть їм трохи часу, ви це краще за мене знаєте".

Сигнал для світової спільноти

До збірної України завжди була прикута увага світової преси. ЗМІ та соцмережі висвітлюють кадри з підготовки команди до поєдинків. Домашній збір змусить світ вчергове нагадати про Україну та війну проти Росії, яка тут досі триває…

Як домашні збори можуть змінити культуру українського уболівальника?

Після кожного матчу збірної України у душі фанів прокидається свій внутрішній "диванний критик", який знаходить негативні моменти навіть у переможних зустрічах.

Однак коли поміж іграми чи після них уболівальники наживо можуть почути щирі пояснення від гравців чи тренерського штабу, а не просто через екрани своїх телевізорів, смартфонів, це змушує їх задуматися над тим, що футболісти такі ж самі люди, як ми, які можуть падати, помилятись, але потім підійматись та йти за новими перемогами.

Це народжує культуру поваги: фанат, який бачив цей піт гравців навіть під час тренувального процесу, підтримає команду і після важкої поразки, бо відчуває себе частиною процесу.

Малиновський та Бондаренко із уболівальниками УАФ

Домашній збір та відкриті тренування в Україні? Це чудова можливість для футболістів перестати бути недосяжними "зірками з екранів", хайлайти гри яких фани бачили хіба що у соціальних мережах. Юні футболісти мають шанс наживо поспілкуватися зі своїми кумирами та тренерським штабом, взявши автографи, зробивши селфі. Виключенням тут не стануть і прості фани, які не мають змоги відвідати поєдинки улюбленої збірної за кордоном.

Відзначимо, що збори підопічних Андреа Мальдери, який вже зі старту завоював серця українських уболівальників, відбуваються на місцевому комплексі відпочинку у Винниках. На кожному кроці Emily Resort ціла низка молодих футболістів, які можуть перестріти команду до чи після тренувань. А це додатковий стимул працювати, аби колись приміряти синьо-жовту футболку головної команди країни.

Львівський збір лише довів усім, що це було правильним рішенням зі сторони УАФ, тренерського штабу та команди.

Варто відзначити організацію події, де на уболівальників не лише чекало тренування команди, а ціла програма: пенальті-батли на полі, квізи між командою та трибунами, а також можливість поставити запитання гравцям і автограф-сесія.

Відкрите тренування збірної України у Львові УАФ

Окрім команди, увага фанів була прикута до президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який спостерігав за процесом із трибун. В один момент володар Золотого м'яча-2004 почав кидати на трибуни футболки, на яких залишив свій автограф. Цей момент змусив наймолодших уболівальників просто "вибухнути" від емоцій. Чимала кількість публіки почала вигукувати прізвище колишнього форварда збірної України, що точно викликало не лише посмішку на обличчі нинішнього очільника УАФ, а й відчуття флешбеку із професійної кар'єри.

Андрій Шевченко на відкритому тренуванні збірної України у Львові Фото Чемпіон, Софія Кулай

Окремо кинулося в очі ставлення Руслана Малиновського до уболівальників. Півзахисник найдовше з усіх гравців приділив увагу фанам одразу після виснажливого тренування. Видно було, що Руслан скучив за українськими уболівальниками після довгих років ігор в Італії.

Після тренування на уболівальників, які заповнили трибуни, чекала неформальна частина події, де можна було поспілкуватися із командою та наставниками, а також взяти автографи та зробити спільні фото.

Відкрите тренування збірної України у Львові УАФ

Під час спілкування відбувся милий момент. Подія відбулася у рідному місті Романа Яремчука, тому нападник Ліона відчув на власній шкірі, що таке народна любов його земляків.

Також можна виділити традицію для новачків, які в унісон заспівали легендарну українську пісню "Червона рута". Її виконавцями на цей раз стали Геннадій Синчук, Георгій Єрмаков та Олександр Романчук. Дебютантам допомагали партнери по команді та фани.

Ну, звісно, куди тут без згадки про темпераментного Мальдеру, який любить дисципліну та чіткий таймінг роботи, мав дуже суворий вигляд перед тренуванням, зате після нього з обличчя Андреа не сходила посмішка.

Гра мільйонів, яка під час повномасштабної війни відійшла убік, на цей раз перетворилася на символ ідентичності та об'єднання українського народу. Хочеться лише вірити, що це далеко не перший та водночас не останній збір команди на рідній землі!