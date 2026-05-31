Вінгера збірної України та київського Динамо Андрія Ярмоленка визнали "Левом матчу" у спарингу проти Польщі за версією вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Ярмоленко отримав 37 відсотків у голосуванні вболівальників за найкращого гравця цього матчу. Для Андрія це вже восьмий "Лев матчу" за кар'єру.

Як відомо, "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Ярмоленко на 44-й хвилині скористався передачею Віктора Циганкова та забив другий м'яч у ворота Марціна Булки. Для вінгера Динамо цей гол став 47-м у футболці збірної України.

Зауважимо, що нападник київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній. Для побиття рекорду володаря Золотого м'яча-2004 Андрію залишилось ще два забиті м'ячі.

Нагадаємо, раніше тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому повернув 36-річного Ярмоленка в збірну. Перед матчем з Польщею досвідчений вінгер востаннє грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).