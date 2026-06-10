Я вийшов і ніби в інший світ потрапив: Мілевський – про дебют за збірну України

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський пригадав свій дебют за національну команду.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Українському футболу.

Ексдинамівець отримав дебютні ігрові хвилини у синьо-жовтій футболці одразу на чемпіонаті світу-2006. 19 червня 2006 року Мілевський на 86-й хвилині замінив Андрія Шевченка у матчі проти Саудівської Аравії (перемога 4:0).

"Та я взагалі до кінця не вірив! Величезне спасибі Блохіну, що дав такий шанс. Згадую цю історію двадцятирічної давності – блін, просто мурашки по шкірі. Там же ще Льоха Бєлік в обоймі був, але Володимирович довірив мені, молодому пацану, відчути цей рівень. Я вийшов і ніби в інший світ потрапив, словами не передати", – сказав Артем.

Також Мілевський розповів, чи отримав якусь настанову від Шевченка під час процесу заміни.

"Та ні, ми просто по руках ударили, обійнялися швидко, і я побіг. А перші розмови Блохіна... Ну, Володимирович більше спілкувався зі старшими – Шевою, Вороною, Шовковським. Що він мені, молодому, говоритиме? А ось його помічники – Баль, Царство небесне, і Кузнецов – вони з нами, молодими, постійно возилися. Могли прикольно підколоти, підтравити на тренуваннях. Атмосфера була класною завдяки їм", – зазначив ексфорвард.

На тому Мундіалі Мілевський сумарно провів на полі 57 хвилин, а збірна України дісталася свого історичного чвертьфіналу ЧС, у якому програла Італії 0:3.

За спиною колишнього нападника 50 ігор за національну команду, у яких він відзначився 8 голами та 4 асистами. Востаннє Артем виходив на футбольне поле за "синьо-жовтих" 12 жовтня 2012-го у поєдинку кваліфікації ЧС проти Молдови (нічия 0:0).

Також Мілевський вже зробив прогноз на ЧС-2026, назвавши ідеальний фінал і головне розчарування турніру.