Початок нового етапу для нашої збірної: Трубін – про перші збори під керівництвом Мальдери в Україні

Воротар збірної України Анатолій Трубін поділився емоціями від збору нашої національної команди в рідній країні.

Допис про це він зробив на своїй сторінці в інстаграмі.

"Синьо-жовті" вперше після початку повномасштабного вторгнення проводили тренування в Україні. Голкіпер Бенфіки заявив, що це було дуже емоційно.

"Цей збір запам'ятається надовго. Рідна атмосфера. Підтримка вболівальників. Початок нового етапу для нашої збірної. І моменти, які нагадують про найважливіше. Дякую кожному, хто був поруч", – написав Трубін.

Нагадаємо, що це був перший збір для нашої збірної під керівництвом Андреа Мальдери. "Синьо-жовті" провели його в Україні, а також зіграли два товариські матчі.

Спочатку вони здолали Польщу з рахунком 2:0. У другому ж поєдинку Україна поступилась Данії (1:2), але ту гру було достроково завершено через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена.