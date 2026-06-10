Мілевський оцінив шанси збірної України пробитись в еліту Ліги націй

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський висловився про перспективи збірної України в Лізі націй-2026/27.

Його слова передає Sport-express.

"Синьо-жовтим" протистоятиме Грузія, Північна Ірландія та Угорщина. Ексфорвард оцінив шанси нашої національної команди вийти в еліту з першого місця та звернувся до Андрія Ярмоленка, який напередодні повернувся до збірної після тривалої паузи.

"Дуже складна група та максимально незрозуміла. У грузинів є Хвіча Кварацхелія, якого всі прекрасно знають, угорці кусючі, ірландці теж непрості. Буде важко. Тут такий розклад, що можна як виграти групу, так і зайняти останнє місце. Подивимося. Буду вболівати за наших хлопців і бажаю їм перемоги. А Ярмолі хочу побажати одного – Андрюха, піднатисни! До побиття рекорду Шевченка залишилося всього два голи", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що всі поєдинки групового етапу Ліги націй відбудуться восени. Україна стартує з матчу проти Угорщини 25 вересня.

Нагадаємо, що у грі зі збірною Польщі (2:0) Андрій Ярмоленко забив 47-й гол у складі "синьо-жовтих". Андрій Шевченко має у своєму активі 48 м'ячів і поки залишається одноосібним рекордсменом.