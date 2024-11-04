Мічел назвав ймовірну дату повернення Циганкова на поле

Головний тренер іспанської Жирони Мічел пояснив, чому не включив Віктора Циганкова в заявку на гру Ліги чемпіонів проти ПСВ. Фахівець зазначив, що гравець не повністю відновився від травми. Ймовірно, українець буде готовий до наступного матчу Ла Ліги.

Слова Мічела цитує Diario Sport.

"Соліс і Віктор могли бути в строю, або принаймні вони мали варіанти зіграти, проти ПСВ. Але примус їх грати мені здається майже недбалістю. Сподіваюся, що вони будуть готові до неділі. На особистісному рівні я спокійний, тому що є гравці, які сприймають це природно", – сказав Мічел.

Нагадаємо, українець ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку прогнозувалося, що вінгер Жирони пропустить щонайменше п’ять тижнів, проте, схоже, відновлення гравця збірної України відбувається з випередженням графіку.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков повернеться у гру вже на початку листопада.