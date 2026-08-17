Циганков не хоче виступати в Сегунді, тому кинув виклик керівництву Жирони, аби його відпустили: ним цікавиться Сельта

Український вінгер Віктор Циганков своїм рішенням не виходити на поле у матчі 1-го туру Сегунди проти Леганеса (1:1) закликав керівництво клубу відпустити його в іншу команду.

Про це повідомляє Marca.

Як відомо, Циганков відмовився вийти на заміну у цьому протистоянні та пішов на трибуни стадіону, про що пізніше заявив наставник "жиронців" Кіке Альварес.

Пізніше також стало відомо, за даними Diario AS, що у роздягальні команди відбулася масова бійка після завершення поєдинку, у якій, зокрема, брали участь Циганков та один із членів медичного штабу клубу.

Видання стверджує, що таким чином український вінгер хоче домогтися від керівництва клубу, аби його відпустили до іншої команди. Циганкова дуже не влаштовує варіант із виступами в другому за силою дивізіоні Іспанії. До того ж українцем цікавиться Сельта, яка виступає в Ла Лізі.

Також до цього українець написав листа керівникам "жиронців", у котрому проінформував про бажання залишити команду.

Нагадаємо, що Циганков доєднався до Жирони в січні 2023 року, перейшовши з київського Динамо. За цей час він провів у футболці каталонського колективу 119 матчів, у яких відзначився 20 голами та 23 асистами. Його чинний контракт з клубом спливає 30 червня 2027 року.

Додамо, що також повідомлялося про подібний демарш з боку Ваната. Тоді місцевий журналіст зазначав, що нападник відмовився навіть розминатися за межами поля з командою, й роздягальня "біло-червоних" геть невдоволена подібними діями від українця.

Сам же нападник спростував цю інформацію, зазначивши, що незабаром клуб сповістить іспанських журналістів про те, що дійсно сталося у тому інциденті. За його словами, він не вийшов на заміну через травму центрального захисника.