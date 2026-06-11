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Циганков повідомив Жирону про наміри покинути клуб

Олег Дідух — 11 червня 2026, 17:51
Циганков повідомив Жирону про наміри покинути клуб
Віктор Циганков
Getty Images

Вінгер збірної України Віктор Циганков написав листа керівництву Жирони, в якому повідомив про своє бажання покинути клуб.

Про це повідомляє As.

За підсумками минулого сезону Жирона вилетіла з Ла Ліги, проте Циганков проводити наступний сезон не хоче. У листі він повідомив про бажання покинути Жирону влітку поточного року.

"Моє спортивне майбутнє навряд чи сумісне з існуючим проєктом у клубі", – написав листі Циганков, підкресиливши, що цей лист – це спосіб "прозоро та добросовісно повідомити клубу особисту та професійну позицію щодо свого спортивного майбутнього".

Чинний контракт Циганкова з Жироною розрахований до літа 2027 року. Раніше повідомлялося про інтерес до вінгера з боку Трабзонспора, Аякса та Еспаньйола.

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