Трабзонспор зробив пропозицію Жироні щодо трансферу двох українців, однак отримав відмову

Трабзонспор запропонував Жироні 20+5 мільйонів євро за півзахисника Віктора Циганкова та нападника Владислава Ваната.

Про це повідомив турецький журналіст Ебубекір Джан.

За його даними, Циганкову запропонували річну зарплату в розмірі 3,5 мільйона євро плюс 500 000 євро бонусів за результативність.

Втім, обидва гравці не дуже зацікавлені в переїзді до Туреччини.

Зазначається, що українці нібито отримали не надто позитивні відгуки про клуб від своїх земляків Олександра Зубкова та Данила Сікана, які там раніше виступали.

Напередодні повідомлялося, що Циганковим цікавиться Еспаньйол, водночас Ваната не проти придбати Аякс, який тренує колишній тренер обох українців Мічел Санчес.