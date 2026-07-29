Циганков відхилив пропозицію Жирони щодо трансферу у США – ЗМІ

Правий вінгер збірної України Віктор Циганков відмовився від трансферу у Нью-Йорк Сіті, куди йому пропонувала перейти Жирона.

Про це інформує AS.

Попри це, український футболіст хоче покинути каталонський клуб, а відхилив дану пропозицію заради продовження виступів у Європі.

Своєю чергою, "червоно-білі" готові попрощатися з українцем лише у разі дотримання певних фінансових вимог. У Жироні оцінюють трансфер Віктора у 10-15 мільйонів євро, однак у контракті прописана клаусула у розмірі 30 мільйонів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 28-річного атакувального гравця у 15 мільйонів євро. Чинна угода Циганкова з іспанською командою розрахована до кінця червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що іспанська Валенсія стежить за лідером збірної України, який не взяв участі у жодному товариському матчі Жирони на зборах. Ще перед цим була інформація про те, що Віктор близький до переходу у турецький Трабзонспор.

Нагадаємо, що Циганков виступає за каталонський клуб, який за підсумками сезону Ла Ліги-2025/26 вилетів у Сегунду, із січня 2023-го. Від моменту трансферу з київського Динамо провів у червоно-білій футболці 119 поєдинків (20 голів і 23 асисти).

Також за першу команду виступають троє інших українських легіонерів: Владислав Крапівцов, Владислав Ванат і Олександр Пищур. Останній нещодавно дебютував за іспанський колектив.