Відповідь Роналду для Мессі, успіх Хорватії та прокляття Кейна: підсумки 13-го дня ЧС-2026

Тринадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу подарував уболівальників перші голи та рекорди Кріштіану Роналду на турнірі, несподівану нічию Англії проти Гани, а також мінімальні перемоги хорватів і колумбійців.

Результати 13-го ігрового дня на ЧС-2026

Вівторок, 23 червня

Середа, 24 червня

Португалія – Узбекистан: Роналду дав солідну відповідь Мессі

Ігрову програму 13-го дня ЧС-2026 відкрив матч між Португалією та Узбекистаном. Головною інтригою поєдинку стала реакція Кріштіану Роналду, який зіграв зі старту, на продовження бенефісу Ліонеля Мессі на турнірі.

Така додаткова мотивація одразу змусила розлюченого капітана "лузітам" конвертувати свої моменти у голи. Вже на 6-й хвилині команда Роберто Мартінеса повела у рахунку. Роналду ударом в один дотик результативно замкнув передачу з флангу від Жоау Канселу.

Кріштіану Роналду Getty Images

Кріштіану зміг реалізувати свій другий вбивчий момент у поєдинку. Перед голом йому зовсім трішки не вистачило, аби дотягнутися у підкаті до прострілу Нуну Мендеша.

Цей м'яч дозволив 41-річному форварду Аль-Насра стати першим гравцем, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Також Кріштіану став другим найстаршим автором гола в історії ЧС – у 41 рік. Перше місце посідає Роже Мілла, який забив у віці 42 роки в 1994 році. Натомість португалець тепер найстарший європейський бомбардир в історії чемпіонатів світу.

Ще через 11 хвилин Мендеш подвоїв перевагу господарів – 2:0, а до перерви Роналду оформив дубль із передачі Бруну Фернандеша.

Ці два голи дозволили зірковому форварду обійти Еусебіу за кількістю голів на Мундіалях та стати найкращим бомбардиром збірної на ЧС з 10-ма забитими м'ячами.

Відзначимо, що Узбекистан теж забивав у першому таймі, але гол Азізжона Ганієва був скасований через офсайд. На перерву португальці пішли за комфортного рахунку – 3:0.

Після відпочинку узбеки вирішили потішити Роналду та компанію. Пожежа після подачі з кутового від Фернандеша закінчилася автоголом від голкіпера Узбекистану – 4:0.

Красиву крапку у поєдинку поставив Рафаел Леау. Футболіст Мілана "плюнув" гарматним ударом у дев'ятку, знявши із верхнього кута воріт павучка – 5:0.

Збірна Португалії змогла реабілітуватися за несподівану мирову проти ДР Конго (1:1) у стартовому турі поточного Мундіалю.

Відеоогляд поєдинку Португалія – Узбекистан

Прогнозовано найкращим гравцем матчу став Кріштіану Роналду, який забив свої перші рекордні голи на ЧС-2026.

Англія – Гана: прокляття Кейна діє

У наступному поєдинку ігрового дня Англія екзаменувала Гану. Перший тайм повністю був за господарями, які шість разів пробивали у сторону володінь Бенджаміна Асаре, але жодного разу не змогли влучити у площину воріт. Натомість Гана провела "сухий" перший тайм, не створивши проблем Джордана Пікфорда.

У другій половині зустрічі обидва тренери намагалися змінити хід поєдинку, випустивши на поле "свіжу кров" у вигляді замін. Однак перетворити бодай один момент у результативний удар нікому з гравців не вдалося. Гана сенсаційно відібрала очки в Англії.

Відеоогляд матчу Англія – Гана

Нагадаємо, що напередодні очної зустрічі ганський шаман Нана Кваку Бонсам наклав прокляття на зіркового форварда збірної Англії Гаррі Кейна. І воно спрацювало. Цікаво, що це вже далеко не перший подібний випадок.

Під час ЧС-2014 Бонсам уже накладав прокляття на Кріштіану Роналду перед матчем проти Португалії. Роналду дійсно мав проблеми з коліном перед матчем, проте вийшов на поле та забив вирішальний гол, принісши своїй команді перемогу 2:1.

Відзначимо, що англійського півзахисника Джуда Беллінгема було визнано найкращим гравцем матчу проти Гани.

Your votes are in – Jude Bellingham is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/YtE5SlkzBN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Панама – Хорватія: один гол визначив переможця гри

У першому матчі нічного слоту Хорватія зіграла проти Панами, яка є головною аутсайдеркою квартету L. Хорвати були явними фаворитами протистояння, але попри такий прогноз не змогли розмочити рахунок у перші 45 хвилин поєдинку.

Із нулями на табло команди пішли на перерву, залишивши усю інтригу на другий тайм.

Лише на 54-й хвилині Анте Будімір результативно замкнув на дальній стійці простріл від Йосіпа Станішича. Ось так Хорватія вийшла уперед – 1:0. Нападник іспанської Осасуни став джокером "полум'яних", адже лише після відпочинку вийшов на заміну.

До фінального свистка команди на обох створили декілька небезпечних моментів, але реалізувати жоден із них не змогли.

Збірна Хорватії здобула свою дебютну перемогу на ЧС-2026. Натомість Панама, яка має у своєму пасиві дві поразки у двох матчах, достроково втратила усі шанси вийти до стадії плейоф.

Панама – Хорватія: відеоогляд гри

Цікаво, що нагороду найкращого футболіста протистояння отримав не автор переможного голу, а панамський півзахисник Крістіан Мартінес.

Додамо. що гра проти Панами стала ювілейною 200-ю для досвідченого хорвата Луки Модрича.

Лука Модрич провів 200-й матч за збірну Хорватії Getty Images

Колумбія – ДР Конго: Муньйос став героєм матчу

У заключній зустрічі дня Колумбія зіграла проти ДР Конго. Вже на початку матчу господарі могли повести у рахунку, якби гол захисника Крістал Пелес Даніеля Муньйоса не був скасований через офсайд.

У перші 45 хвилин колумбійці володіли тотальною перевагою, завдавши у сторону воріт суперника аж 14 ударів (6 – у площину володінь). Натомість футболісти ДР Конго змогли відповісти лише двома пострілами, жоден із яких не летів у площину воріт Варгаса.

Попри таку перевагу, колумбійська збірна не змогла відкрити рахунок у першому таймі. Першого та водночас останнього голу у зустрічі довелося чекати довгі 76 хвилин. Муньйос таки із другої спроби записав себе у протокол матчу – 1:0.

Попри шалену кількість моментів, уболівальники побачили лише один м'яч. Збірна Колумбії мінімально обіграла ДР Конго та вийшла до плейоф ЧС-2026.

Колумбія продовжила одну з найкращих активних гольових серій на ЧС. Ця збірна забивала у кожному з останніх 11 матчів Мундіалю – це найдовша активна серія на турнірі разом з Аргентиною.

Відеоогляд гри Колумбія – ДР Конго

Найкращим гравцем гри став автор єдиного голу Муньйос.

Daniel Muñoz takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uYeo8L0vTN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Яка турнірна ситуація у групах К та L?

Колумбія завдяки двом перемогам очолила квартет К, набравши максимальні 6 балів. Португалією з 4 пунктами йде другою, а от ДР Конго з 1 пунктом посідає третє місце.

Аутсайдером групи залишається Узбекистан, який не набрав жодного балу перед заключним третім туром групового етапу поточного Мундіалю.

Таблиця1

У групі L Англія та Гана діляться лідерство. В обидвох збірних по 4 пункти, але саме команда Томаса Тухеля займає першу сходинку квартету.

Хорватія з 3 очками впритул наблизилася до перших двох місць, а Панама (0 балів) вже попрощалася із ЧС-2026, адже наступна гра не буде мати вже жодного турнірного значення.

Що чекає далі на уболівальників у програмі ЧС-2026?

24 червня на фанів чекають два матчі, у яких Боснія і Герцеговина зіграє проти Катару (22:00 за київським часом), а Швейцарія зустрінеться з Канадою (теж о 22:00).

У ніч проти 25 червня відбудуться ще чотири протистояння: Марокко – Гаїті (01:00), Шотландія – Бразилія (01:00), ПАР – Південна Корея (04:00) та Чехія – Мексика (04:00).