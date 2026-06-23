Ганський шаман наклав прокляття на Кейна

Ганський шаман Нана Кваку Бонсам наклав прокляття на зіркового форварда збірної Англії Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Goal.com.

У вівторок, 23 червня, збірна Гани в другому турі чемпіонату світу 2026 року зіграє проти Англії, початок поєдинку – о 23:00 за Києвом. Бонсам наклав прокляття на Кейна для того, щоби допомогти своїй національній команді у майбутньому матчі.

"Я не бажаю йому серйозної травми. Буде достатньо, щоб він не грав проти моєї країни. Я зроблю все можливе, щоб Гана отримала від цього користь", – заявив шаман.

Під час ЧС-2014 Бонсам уже накладав прокляття на Кріштіану Роналду перед матчем проти Португалії. Роналду дійсно мав проблеми з коліном перед матчем, проти вийшов на поле та забив вирішальний гол, принісши своїй команді перемогу 2:1.