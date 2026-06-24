Колумбія пробилась у плейоф ЧС-2026, здолавши мінімально ДР Конго

У середу, 24 червня, відбувся матч другого туру групи K на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Колумбії здобула перемогу над ДР Конго з рахунком 1:0.

Це було перше очне протистояння між командами в історії. Південноамериканці його набагато активніше на вже на старті могли собі забезпечувати комфортний гандикап.

Даніель Муньйос мав два чудові моменти в перші шість хвилин зустрічі. Спочатку він не влучив у ближній кут воріт зі вбивчої позиції, опинившись буквально у двох метрах перед воротами.

Вже в наступній атаці правий захисник відзначився таки голом. Проте рефері його скасував через офсайд.

Колумбія продовжувала тиснути, але воротар ДР Конго Ліонель Мпасі-Нзау не дозволяв супернику відкрити рахунок. Ще в першій половині тайму він виконав два якісні сейви після ударів Хамеса Родрігеса та Луїса Діаса.

Домінація підопічних Нестора Лоренсо не припинилась і після перерви. Подвійний шанс "триколірні" не реалізували на 50-й хвилині.

Спочатку воротар африканців виконав сейв після удару Луїса Діаса. Згодом Джон Аріас зіграв на добиванні у штрафному майданчику, але спрямував м'яч праворуч від воріт.

ДР Конго намагалась відстояти нічию, проте тиск Колумбії все ж таки призвів до гола на 76-й хвилині. Хуан Кінтеро віддав передачу на Даніеля Муньйоса, який із меж штрафного майданчика пробив низом у ближній кут, голкіпер Мпасі-Нзау лише поглядом провів м'яч, що залітав у його ворота.

Це продовжило неймовірну гольову серію не найбільш зіркової збірної. Вона забиває вже в 11 поспіль матчах на чемпіонатах світу.

Після цього Луїс Діас подвоїв перевагу своєї команди, проте рефері скасував його гол через положення поза грою. Врешті-решт підопічні Нестора Лоренсо довели гру до перемоги.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група K, 2 тур

Колумбія – ДР Конго 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 76 Муньйос

Відеоогляд матчу Колумбія – ДР Конго

Зазначимо, що ця перемога гарантувала Колумбії достроковий вихід у плейоф. Вона у третьому поспіль для себе Мундіалі змогла подолати груповий етап.

Нагадаємо, що напередодні Португалія в цій групі у другому турі розгромила Узбекистан із дублем Кріштіану Роналду. Саме з підопічними Роберто Мартінеса колумбійці зіграють в останньому турі.

Вони розіграють перше місце у квартеті 28 червня. Поєдинок відбудеться о 2:30 за київським часом.