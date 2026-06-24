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Воротар ДР Конго встановив рекорд XXI століття на чемпіонатах світу

Денис Іваненко — 24 червня 2026, 07:28
Воротар ДР Конго встановив рекорд XXI століття на чемпіонатах світу
Ліонель Мпасс-Нзау
Getty Images

В матчі між збірними Колумбії та ДР Конго воротар африканців Ліонель Мпасі-Нзау відзначився неймовірним перформансом на початку зустрічі, вписавши своє ім'я в історію чемпіонатів світу.

У перші 20 хвилин зустрічі він здійснив одразу п'ять сейвів. Жодному голкіперу не вдавалось цього зробити на Мундіалях у XXI столітті.

Востаннє так багато рятував свою команду на стартовому відрізку поєдинку світової першості Воррен Барретт зі збірної Ямайки. Він у протистоянні з Аргентиною на ЧС‑1998 також здійснив п'ять сейвів у перші 20 хвилин.

Загалом у цьому матчі Ліонель Мпасі-Нзау вісім разів врятував свою команду від гола після ударів у площину. Врешті-решт ДР Конго програла з рахунком 0:1, але ще має шанси пробитись у плейоф.

В останньому турі африканці зіграють проти Узбекистану. Гра відбудеться 28 червня та розпочнеться о 2:30 за київським часом.

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