Визначено найкращого гравця матчу Колумбія – ДР Конго на ЧС-2026

Захисник Крістал Пелес Даніель Муньйос був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Колумбії та ДР Конго (1:0).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Для 30-річного футболіста це дебютний Мундіаль у кар'єрі. Він став автором єдиного гола в зустрічі.

Гравець "триколірних" забив його на 76-й хвилині. До цього ще одне взяття воріт правого захисника було скасовано через офсайд.

Daniel Muñoz takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uYeo8L0vTN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Свій наступний матч колумбійці проведуть 28 червня о 2:30 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Португалії, з якого вони розіграють перше місце у групі.