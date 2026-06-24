Визначено найкращого гравця матчу Колумбія – ДР Конго на ЧС-2026
Луїс Діас і Даніель Муньйос
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Захисник Крістал Пелес Даніель Муньйос був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Колумбії та ДР Конго (1:0).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
Для 30-річного футболіста це дебютний Мундіаль у кар'єрі. Він став автором єдиного гола в зустрічі.
Гравець "триколірних" забив його на 76-й хвилині. До цього ще одне взяття воріт правого захисника було скасовано через офсайд.
Свій наступний матч колумбійці проведуть 28 червня о 2:30 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Португалії, з якого вони розіграють перше місце у групі.