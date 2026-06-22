Реабілітація Іспанії, нічия Бельгії та новий шок від Кабо-Верде: підсумки 11-го дня ЧС-2026

Одинадцятий ігровий день на чемпіонаті світу-2026 з футболу подарував нові несподівані результати. Іспанія змогла реабілітуватися після сенсаційної мирової з Кабо-Верде, розтрощивши Саудівську Аравію. Бельгія не обіграла Іран, а Кабо-Верде набрало свій другий бал у матчі проти Уругваю. У заключній грі Нова Зеландія програла Єгипту.

Результати 11-го ігрового дня ЧС-2026

Неділя, 21 червня

Понеділок, 22 червня

Реабілітація від "Червоної Фурії" та перший гол Ямаля

Матч між Іспанією та Саудівською Аравією відкрив програму 11-го ігрового дня ЧС-2026, який із перших секунд розпочав у старті Ламін Ямал.

Вже на 10-й хвилині талановитий вінгер каталонської Барселони забив свій дебютний м'яч в історії Мундіалів. Ламін замкнув на дальній стійці простріл від Мікеля Оярсабаля.

Ламін Ямал Getty Images

Через 11 хвилин за справу взявся автор асисту. Нападнику Реал Сосьєдада знадобилося лише три хвилини, аби оформити дубль у саудівські володіння Мохаммеда Аль-Оваїса. Спершу Оярсабаль найкраще зіграв після справжньої пожежі у штрафному майданчику гостей, подвоївши перевагу іспанців 2:0.

А вже на 24-й хвилині Мікель в один дотик відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі головою від Дані Ольмо. Ще до перерви "Фурія Роха" майже гарантувала собі три очки у цьому матчі.

На старті другого тайму захисник Аль-Хіляль став автором автоголу. Голкіпер парирував удар Кукурельї, але м'яч зрикошетив у Хассана Тамбакті та залетів у сітку воріт Саудівської Аравії – 4:0.

У компенсований до поєдинку час господарі забили вп'яте, але гол Феррана Торреса був скасований через офсайд.

Збірна Іспанії здобула свою дебютну перемогу на поточному Мундіалі.

Відеоогляд матчу Іспанія – Саудівська Аравія

Нагороду найкращого гравця протистояння отримав Мікель Оярсабаль. Він став лише другим гравцем із 1966 року, який відзначився трьома результативними діями у матчі чемпіонату світу за перші 25 хвилин.

The fans have spoken – Mikel Oyarzabal is your @MichelobUltra Superior Player of the Match!



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/Y1v9AMykM8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Іран відібрав очки у Бельгії

У наступному поєдинку Бельгія зіштовхнулася з Іраном. У середині першого тайму гості сенсаційно відкрили рахунок зустрічі, але гол Мехді Таремі не був зарахований через офсайд.

До перерви голів команди так і не забивали, хоча передумови для цього були. Чудовий момент наприкінці тайму змарнував Де Кейпер, удар якого із нижнього лівого кута воріт потягнув Алірез Бейранванд.

Бельгія – Іран Getty Images

На початку другої половини гри непоганий момент мали іранці. Тібо Куртуа став на заваді голу від Таремі. Вже через декілька хвилин фанати знову побачили дуель Де Кейпера проти Бейранванда, з якої вдруге переможцем вийшов голкіпер Ірану.

На 66-й хвилині Бельгія додала собі проблем через вилучення Натана Нгоя.

До фінального свистка обидві національні команди створили ще декілька небезпечних моментів, але конвертувати хоча б один із них у гол не вдалося. Бельгія повністю переграла Іран за статистикою: її xG (очікувані голи) склала 1,79, але здобути перемогу на зуміла – нульова мирова.

Бельгія – Іран: відеоогляд гри

Найкращим гравцем матчу, прогнозовано, став герой збірної Ірану Алірез Бейранванд, який видав яскраві 7 сейвів за гру.

You voted Alireza Beiranvand Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/aDWCw15Fhs — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Кабо-Верде знову зіграла внічию

У першому поєдинку нічної програми Уругвай протистояв головному відкриттю ЧС-2026 Кабо-Верде. Саме гості на 21-й хвилині сенсаційно першими повели у рахунку. Піна вдався красивий удар із дальнього стандарту. Він знайшов щільну поміж стінкою з уругвайських гравців та пробив прямісінько у кут воріт досвідченого Фернандо Муслери. Кевін став автором першого голу Кабо-Верде в історії чемпіонатів світу.

Однак ще до перерви господарі змогли не лише відігратися, а й повести у рахунку 2:1. Спершу Максимільяно Араухо ударом головою повернув Уругвай у гру, а у компенсований час до першого тайму Агустін Каннобіо забив "гол у роздягальню".

Перевага уругвайської збірної на табло протрималася до 61-ї хвилини, коли Еліу Варела зрівняв рахунок 2:2. Все почалося із дикої помилки захисників та нелогічного виходу з воріт Муслери. Варела відправив м'яч вже у порожні володіння суперника.

Вже через 7 хвилин Араухо запхав м'яч у ворота Возіньї, але зробив це із офсайду, тому взяття воріт Кабо-Верде не було зараховане.

Фінальний свисток зафіксував другу поспіль нічию для Кабо-Верде на історичному для цієї збірної ЧС-2026.

Уругвай – Кабо-Верде: відеоогляд поєдинку

Мама голкіпера Возіньї, який став справжньою зіркою інстаграму завдяки "сухій" грі проти Іспанії (0:0) у минулому турі, приїхала на фарт.

Після матчу нагороду найкращого футболіста поєдинку отримав автор першого голу в історії Кабо-Верде на чемпіонатах світу Кевін Піна.

Your votes are in – Kevin Pina is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/DjQfUSfgmX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Єгипет перевернув гру з Новою Зеландією

У заключному поєдинку ігрового дня Нова Зеландія протистояла Єгипту. Першого голу у матчі довелося чекати лише 15 хвилин, коли Фінн Сурман забив із передачі Тіма Пейна.

До перерви результативних ударів більше не було.

Натомість у другій половині зустрічі голів не бракувало. Щоправда, були вони лише зі сторони єгиптян. На 58-й хвилині Мостафа Зіко повернув гостей у гру – 1:1. А ще через 9 хвилин Мохаммед Салах, який є головною зіркою збірної Єгипту, вивів свою команду уперед.

Ось так у другій 45-хвилинці гостям вдалося перевернути хід гри на свою користь.

Наприкінці матчу Трезеге добив господарів після передачі Салаха.

Збірна Єгипту здобула свою дебютну перемогу на поточному Мундіалі та вирвалася у лідери квартету.

Турнірна ситуація у групах G та Н

Перемога Єгипту у другому турі дозволила команді опинитися на вершині групи G (4 бали). По 2 набрані пункти в Ірану та Бельгії, які йдуть на 2-й та 3-й сходинках відповідно. Квартет замикає збірна Нової Зеландії (1 очко).

А от на чолі квартету Н без несподіванок. Іспанія одноосібно очолює групу, набравши 4 бали у 2-х турах. Другу позицію з 2 очками посідає Уругвай. Хоча команді Федеріко Вальверде "дихає у спину" Кабо-Верде, у якої теж 2 набрані пункти. Андердогом групи є Саудівська Аравія (1 бал).

Які матчі далі чекають на фанів ЧС-2026?

22 червня у програмі 12-го ігрового дня ЧС-2026 заплановане лише одне протистояння, у якому чинний чемпіон Аргентина зіграє проти Австрії. Початок – о 20:00 (за київським часом).

Натомість у нічному слоті 23 червня відбудуться одразу три матчі: Франція – Ірак (00:00), Норвегія – Сенегал (03:00) та Йорданія – Алжир (06:00).