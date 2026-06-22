Руні назвав футболіста, який змушує його посміхатись на ЧС-2026

Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, чия гра на чемпіонаті світу-2026 його по-справжньому вражає.

Слова англійця передає Goal.

Він дуже високо оцінив виступи вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямала. Колишній форвард зізнався, що отримує естетичне задоволення від перформансів іспанця на полі.

"Я його просто обожнюю, він змушує мене усміхатися. Він отримує задоволення від гри, насолоджується самим процесом. У збірній Іспанії багато молодих гравців, і він вселяє в них упевненість. Вони виграли Євро з ним у складі, коли йому було 16 років. Тепер він подорослішав – це звучить неймовірно, враховуючи, що зараз йому 18. Але він вселяє в кожного гравця команди віру, що вони можуть виграти цей чемпіонат світу. Таке вміння – допомагати іншим гравцям почуватися комфортніше – це неймовірно для 18-річного хлопця. Він постійно повертається назад і допомагає команді в обороні. Це впливає на всю команду. Гравці дивляться на нього та думають: "У нас є суперзірка, яка відпрацьовує ззаду". Це означає, що й усі інші мають робити те саме", – сказав Руні.

Зазначимо, що напередодні Ламін Ямал забив свій перший гол на чемпіонатах світу. Він відзначився взяттям воріт у матчі проти Саудівської Аравії (4:0).

Загалом за "Фурію Роху" вундеркінд Барселони провів уже 27 поєдинків. У них він записав собі в актив 19 результативних дій.

Наступну гру на турнірі іспанці проведуть 27 червня проти Уругваю. Вона розпочнеться о 3:00 за київським часом.