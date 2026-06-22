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Півзахисник збірної Японії назвав амбітну ціль "самураїв" на ЧС-2026

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 11:25
Півзахисник збірної Японії назвав амбітну ціль самураїв на ЧС-2026
Джунносуке Судзукі
ФІФА

Футболіст збірної Японії Джунносуке Судзукі висловився про свій дебют на чемпіонаті світу-2026, озвучивши амбітну ціль команди на турнір.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Півзахисник після розгромної перемоги "самураїв" над Тунісом (4:0) заявив, що японці збираються розвинути свій успішний старт на Мундіалі. Вони хочуть стати першою збірною з Азії, яка виграє чемпіонат світу.

"Я дуже радий, що ми перемогли, і також щасливий, що дебютував на чемпіонаті світу. Наша командна мета – виграти титул.

Але зараз ми хочемо рухатися крок за кроком – виграти наступний матч, а потім зосередитися на наступному. Саме так ми продовжимо рух уперед", – сказав Судзукі.

Зазначимо, що у двох стартових турах збірна Японії набрала чотири залікові бали. Перед перемогою над Тунісом вона зіграла внічию з Нідерландами.

"Самураї" вже практично гарантували собі вихід у плейоф. В останньому турі вони протистоятимуть шведам – 26 червня о 2:00 за київським часом.

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