Півзахисник збірної Японії назвав амбітну ціль "самураїв" на ЧС-2026

Футболіст збірної Японії Джунносуке Судзукі висловився про свій дебют на чемпіонаті світу-2026, озвучивши амбітну ціль команди на турнір.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Півзахисник після розгромної перемоги "самураїв" над Тунісом (4:0) заявив, що японці збираються розвинути свій успішний старт на Мундіалі. Вони хочуть стати першою збірною з Азії, яка виграє чемпіонат світу.

"Я дуже радий, що ми перемогли, і також щасливий, що дебютував на чемпіонаті світу. Наша командна мета – виграти титул. Але зараз ми хочемо рухатися крок за кроком – виграти наступний матч, а потім зосередитися на наступному. Саме так ми продовжимо рух уперед", – сказав Судзукі.

Зазначимо, що у двох стартових турах збірна Японії набрала чотири залікові бали. Перед перемогою над Тунісом вона зіграла внічию з Нідерландами.

"Самураї" вже практично гарантували собі вихід у плейоф. В останньому турі вони протистоятимуть шведам – 26 червня о 2:00 за київським часом.