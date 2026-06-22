У матчі Уругвай – Кабо-Верде сталась унікальна подія в історії чемпіонатів світу

У понеділок, 22 червня, відбувся матч між збірними Кабо-Верде й Уругваєм на чемпіонаті світу-2026, в якому було сталась унікальна подія для Мундіалів.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Воротарі команд Фернандо Муслера та Возінья стали першою парою гравців віком 40+ років, які вийшли у стартовому складі в одному поєдинку світової першості.

Зазначимо, що уругваєць відсвяткував свій ювілей 16 червня. Голкіпер Кабо-Верде старший за нього на два тижні.

В цьому матчі вони не змогли залишити свої ворота "сухими". Гра завершилась внічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, що воротар Кабо-Верде став справжньою зіркою ЧС-2026. Після поєдинку з Іспанією (0:0) його кількість підписників в інстаграмі зросла з 50 тисяч уже до 15,3 мільйонів.