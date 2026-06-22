Матч між Францією та Іраком у другому турі ЧС-2026 може бути призупинений через погодні умови

Матч другого туру групового етапу між Францією та Іраком на чемпіонаті світу 2026-го року може бути призупинений через загрозу грози.

Про це повідомляє RMC Sport.

Згідно з прогнозами погоди, під час проведення гри на "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії очікуються злива та сильні громовиці.

Тут регламент ФІФА може не відіграти вирішальної ролі, оскільки поєдинок відбуватиметься в США та підпадатиме саме під внутрішні федеральні закони. А згідно з ними, будь-які змагання мають бути припинені, якщо блискавка вдарить у радіусі 13 кілометрів від місця подій.

Зауважимо, що матч між Францією та Іраком розпочнеться 23 червня. Стартовий свисток пролунає о 00:00 (за київським часом). Це протистояння має ключове значення у групі I, бо у разі своєї перемоги "Ле Бльо" достроково вийдуть в 1/16 фіналу мундіалю.

Нагадаємо, що напередодні наставник збірної Іраку Грем Арнолд поділився очікуваннями від протистояння із Францією на чемпіонаті світу-2026 із футболу.