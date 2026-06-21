Оярсабаль став другим гравцем в історії, який зробив три результативні дії за перші 25 хвилин матчу ЧС

Центральний нападник збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Мікель Оярсабаль став другим гравцем із 1966 року, який відзначився трьома результативними діями у матчі чемпіонату світу за перші 25 хвилин.

Про це повідомляє Opta Joe.

Це досягнення 29-річному нападнику підкорилося у грі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року проти Саудівської Аравії.

Оярсабаль на 10-й хвилині зустрічі віддав асист на Ламіна Ямала, а вже через 11 хвилин після цього забив гол. Для оформлення дублю центрфорварду іспанців знадобилося лише 3 хвилини.

Таким чином, Оярсабаль став другим футболістом в історії мундіалів, якому вдавалося подібне. Першим був угорець Ласло Фазекаш, який відзначився двома голами та однією результативною передачею у легендарному поєдинку проти Сальвадору в груповому етапі світової першості 1982-го року (10:2 – перемога "мадярів").

Зауважимо, що "Фурія Роха" оформила розгром 4:0 у матчі із Саудівською Аравією. Окрім Оярсабаля та Ямала відзначився автоголом Тамбакті. Після цього поєдинку іспанці посіли перше місце у групі H.

Додамо, що після нічиєї з Кабо-Верде 0:0 у першому турі світової першості Оярсабаль став першим гравцем із 1966 року, який провів перші 30 хвилин матчу чемпіонату світу без жодного дотику до м'яча.

Також відзначимо, що 29-річний Мікель Оярсабаль провів у футболці збірної 55 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 12 асистів. У складі "Фурії Рохи" став чемпіоном Європи у 2024-му році.