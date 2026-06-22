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Вони відпрацювали все до автоматизму: Дешам – про матч Франції проти Іраку на ЧС-2026

Денис Іваненко — 22 червня 2026, 10:59
Вони відпрацювали все до автоматизму: Дешам – про матч Франції проти Іраку на ЧС-2026
Дідьє Дешам
fff.fr

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам поділився очікуваннями від матчу другого туру чемпіонату світу-2026 проти Іраку.

Його слова передає RMC Sport.

Досвідчений фахівець заявив, що в "Ле Бльо" немає жодної недооцінки суперника. Він пригадав сильні виступи іракців, запевнивши, що ті заслуговують на повагу, а також висловився про потенційну зустріч з Іспанією вже в 1/16 фіналу.

"Це не слабка команда – вони пройшли відбір в Мексиці проти Болівії, а це дуже сильна команда. Вони зіграли внічию з Іспанією та дали бій Норвегії. Вони відпрацювали все до автоматизму, вони це вміють. Гравці зіграні між собою. Не варто думати, що матч буде легким.

Ми повинні підійти до цього поєдинку з повною серйозністю та концентрацією, з метою вийти із групи. Іспанія провела дуже хороший матч проти Саудівської Аравії. Якщо нам доведеться зустрітися, ніякого реваншу не буде. З Ламіном Ямалем Іспанія сильніша. Подивимося на його досвід", – сказав Дешам.

Зазначимо, що протистояння Франції та Іраку відбудеться 23 червня опівночі. У першому турі підопічні Дешама переграли Сенегал, а азійська збірна програла Норвегії.

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